Leclerc onthult nieuwe helmontwerp

Het team van Ferrari onthulde gisteren hun nieuwe racepakken voor het komende seizoen. Charles Leclerc en Lewis Hamilton poseerden in het rood, en Leclerc presenteerde ook zijn nieuwe helmdesign. De Monegask kiest voor een herkenbaar ontwerp, met een aantal persoonlijke details.

Ferrari blijft ook dit jaar trouw aan het scharlakenrood. Op de nieuwe racepakken van Hamilton en Leclerc zijn een aantal nieuwe sponsors te zien, maar verder is er veel van hetzelfde. Hamilton is de nieuwe man bij Ferrari, en toen hij vorige week zijn eerste TPC-test afwerkte onthulde hij gelijk zijn knalgele helmontwerp. Zijn nieuwe teamgenoot kiest niet voor zo'n felle kleur, en hij houdt vast aan zijn eigen rode helm.

Monaco

Leclerc reed vorig jaar rond met een volledig rode helm met verwijzingen naar de vlag van Monaco. Ook dit jaar zijn die Monegaskische details weer zichtbaar. Op de bovenzijde van de helm is de Monegaskische vlag te zien, terwijl de kleuren ook terugkomen op de rest van de helm. Opvallend genoeg is de helm niet langer volledig rood, Leclerc heeft voor grotere witte vlakken gekozen. De voorkant van de helm is wit, terwijl deze kleuren in de zijkant overgaan in het rood. Ook zijn startnummer zestien is te zien op de zijkant.

Eerbetonen

Op de helm zijn ook de logo's van de nieuwe sponsors UniCredit en IBM te zien. De logo's van IBM zijn goed zichtbaar aan de voorkant van de helm. Leclerc heeft daarnaast ook een aantal zeer persoonlijke details toegevoegd aan zijn helmontwerp. Aan de achterkant van de helm staan twee namen. Linksachter staat de naam 'papa', en aan de andere kant van de helm staat 'Jules'. Het zijn prachtige eerbetonen van Leclerc, want hij herdenkt hiermee zijn overleden vader en Jules Bianchi. De Franse coureur overleed aan de gevolgen van een crash in de Japanse Grand Prix in 2014, en hij speelde een grote rol in het leven van Leclerc.