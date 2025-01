Brown trots op titel: "Maar het is leuker om de jager te zijn"

Het team van McLaren greep vorig jaar de constructeurstitel in de Formule 1. De Britse renstal versloeg Ferrari tijdens een rechtstreeks duel in Abu Dhabi. Zak Brown heeft genoten van de titelstrijd, maar stelt wel dat leuker is om de jager te zijn dan de prooi.

McLaren versloeg vorig jaar het team van Ferrari na een spannende strijd. Bij de seizoensfinale in Abu Dhabi maakten beide teams nog kans, en bij McLaren brak het zweet uit toen Oscar Piastri in de eerste ronde wed aangetikt door Max Verstappen. Uiteindelijk kwam alles goed, en greep McLaren de constructeurstitel. Het zorgde voor dolle vreugde bij het team, en CEO Zak Brown is er nog steeds heel erg trots op.

Prooi of jager?

McLaren nam halverwege het seizoen de leiding in het constructeurskampioenschap over. CEO Zak Brown kijkt terug op dat moment in gesprek met CNBC: "Het was een stuk leuker om de jager te zijn. Er werd op ons gejaagd tijdens de tweede helft van het seizoen." Voor Brown zou het een rampscenario zijn geweest als Ferrari ze nog had ingehaald: "Je zou je schamen als je dit alles overkomen hebt en dan toch het kampioenschap verliest tijdens de laatste race. Ik ben net zo gemotiveerd door de angst voor verlies als door de sensatie van een overwinning."

Stressvol

Brown zweette peentjes tijdens de allesbeslissende race in Abu Dhabi. Nu kijkt hij terug op dat moment, en geeft hij toe dat het voor andere mensen binnen het team veel zwaarder was: "Het was erg stressvol. Ik zou niet graag één van de monteurs zijn die een pitstop moet uitvoeren. Zij staan onder grote druk. Je bent zo snel als de langzaamste persoon in zo'n situatie. Als je tegen één team tot het uiterste wil gaan, dan maar tegen het meest iconische team uit de Formule 1."