Jarige Perez mag dromen van comeback

Het is vandaag een speciale dag voor Sergio Perez. De Mexicaanse coureur viert namelijk zijn 35ste verjaardag. Het is een dag met dubbele gevoelens, want Perez is geen Formule 1-coureur meer. Toch mag hij nog altijd dromen van een comeback.

Voor het eerst in veertien jaar is Sergio Perez geen Formule 1-coureur op zijn verjaardag. Het zal wennen zijn dat hij op zijn verjaardag niet vol in de voorbereiding op een nieuw seizoen zit. Hij hoeft zich niet te melden op een fabriek, hij hoeft geen rondjes te rijden in de simulator en de monteurs zullen geen ballonnen ophangen voor hem.

Red Bull

Perez verloor eind vorig jaar zijn zitje in de Formule 1. Ondanks dat hij een paar maanden eerder een nieuw contract had getekend bij Red Bull, besloten ze toch uit elkaar te gaan. Perez kende in 2024 een seizoen waar hij niet snel aan terug wil denken. Zijn prestaties waren ronduit slecht, en zijn teamgenoot Max Verstappen leek wel rond te rijden in een andere klasse.

Perez stond onder druk, en met het weekend werd die druk groter. Met twee uitvalbeurten sloot hij zijn seizoen af, en mogelijk ook zijn loopbaan in de Formule 1. Voor aankomend seizoen heeft hij immers geen zitje, en hij gaat ook niet rijden in een andere klasse. Hij heeft een soort sabbatical, en zijn laatste prestaties zijn nou ook geen goede binnenkomer. Toch kan Perez best positief zijn, want een comeback is niet uitgesloten.

Legendes

Zijn vader Antonio Perez Garibay riep afgelopen week dat Perez een mooi afscheid verdiend. Hij vergeleek zijn zoon met legendes als Niki Lauda, al is dat misschien een beetje een vreemde vergelijking. Lauda was immers wereldkampioen toen hij afscheid nam, en hij pakte na zijn comeback ook een titel. Perez heeft de sport met het schaamrood op de kaken verlaten, terwijl de kans klein is dat hij ooit een wereldtitel gaat pakken.

Hülkenberg als voorbeeld

Perez kan beter kijken naar een comeback volgens het scenario van Nico Hülkenberg. Zijn oud-teamgenoot verloor eind 2019 zijn zitje bij Renault, waarna hij het in 2020 en 2022 moest doen met een aantal invalbeurten. Toch kreeg hij voor 2023 een zitje bij Haas, waardoor hij een fulltime comeback maakte na vier jaar. Hij bewees dat hij het racen nog niet was verleerd, en hij rijdt aankomend seizoen voor Sauber in de Formule 1.

Nu zal Perez geen vier jaar willen wachten, maar Hülkenberg bewees wel dat een comeback zeker mogelijk is na een aantal F1-loze jaren. Met de komst van het elfde team Cadillac zijn er meer zitjes beschikbaar. Met een beetje geluk kan Perez dan volgend jaar zijn verjaardag weer vieren als Formule 1-coureur. Het zou een mooi cadeautje zijn voor de Mexicaan.