Alles wat je moeten weten over de 24 uur van Daytona

Dit weekend is het weer smullen geblazen met de prestigieuze 24 uur van Daytona op het programma. Aan de 63ste editie van de fameuze race doen zes coureurs mee van eigen bodem, waaronder meervoudig winnaar Renger van der Zande. Het fameuze evenement behorend tot het is traditiegetrouw de opening van het IMSA-kampioenschap. De 24-uurs-race in Amerika start 19:40 uur Nederlandse tijd en is te volgen via één van de kanalen van Ziggo Sport of gratis via IMSA.tv of hun website of YouTube-kanaal. GPToday.net zet alle belangrijke info van dit evenement op een rij.

Algemene info

De race in Florida begon niet direct als een 24-uurs-race. De eerste editie in 1962 duurde drie uur. In 1964 was het een wedstrijd over 2000 kilometer en pas in 1966 ging de race klokje rond.

De wedstrijd wordt jaarlijks verreden op het Daytona International Circuit in Daytona Beach (Florida) .De layout is een mix van een oval en een road course - ook wel 'roval' genoemd - en is 5.73 kilometer lang en telt twaalf bochten.

Tijdens de aankomende editie zullen de coureurs voornamelijk hun rondjes rijden in het donker. Vanwege de tijd van het jaar zijn de dagen korter en de nachten langer.

Verschillende klasses

Net zoals tijdens de 24 uur van Le Mans zullen er verschillende klasses tegelijkertijd strijden om het eremetaal. De snelste wagens zijn de Grand Touring Prototype (GTP) en deze klasse strijdt dus voor de eindzege in het algemeen klassement. Deze bolides zijn prototypes met hybridesystemen. Grote merken zoals BMW, Cadillac, Lamborghini en Acura staan ingeschreven. Vooraf zijn zorgen geuit door Porsche en BMW over de betrouwbaarheid van deze de hybridesystemen. Het lijkt te gaan om een probleem wat onverwachts optreedt.

De LMP2-wagens zijn ook weer van de partij met twaalf inzendingen. Dit zijn ook prototypes, echter wel een tandje langzamer dan de GTP. Om een beeld te schetsen: ongeveer zes tot zeven secondes over een volle ronde van iets meer als anderhalve minuut.

Behalve prototypes rijden ook GT-wagens rondt, waaronder de GTD-Pro en GTD. Deze klasses zijn een stuk langzamer als de prototypes en dat biedt voor de langzamere en snellere deelnemers een uitdaging om elkaar te passeren.In de Pro-klasse verschijnen15 wagens van verschillende grote merken, zoals Aston Martin, Mercedes en Ferrari. De auto's moeten voldoen aan het GT3-reglement van de FIA. De GTD-klasse gebruikt precies dezelfde regels als de Pro-klasse. Het enige verschil zit in het stukje 'Pro'. Bij de GTD is het verplicht om een 'amateur'-rijder in te zetten. Of andersom: in de GTD-Pro rijden dus alleen professionele coureurs.

Nederlanders

Renger van der Zande - die de beroemde wedstrijd won in 2019 en 2020 - komt in actie in de GTP-klasse. Dit jaar in andere 'kleuren' als voorheen. Van der Zande vertrok bij Cadillac en rijdt in de Acura #93. Van der Zande deelt zijn auto met drie anderen, waaronder drievoudig IndyCar-kampioen Alex Palou. Ook Formule E-coureur Robin Frijns en voormalig F3-coureur Tijmen van der Helm zullen uitkomen in een GTP. Frijns is te herkennen aan de BMW met #25, terwijl Van der Helm in de #85 JDC met Porsche-motor. In de LMP2 is alleen Job van Uitert - de nummer drie van 2024 in de deze klasse - te zien met de #8-machine. Nicky Catsburg hoopt in de GTD-Pro met de #4 Corvette opnieuw op het hoogste treetje te staan. In 2021 was dat voor het eerst en laatst. Last but not least is Indy Dontje. Hij is te bewonderen in de GTD-klasse met de nummer #57 Mercedes. Dontje won dit klassement in 2021 en 2024.

Bekende namen

De 24 uur van Daytona is na de Franse versie in Le Mans de belangrijkste enduracewedstrijd. Het trekt veel grote namen aan die roem en faam hopen te vinden in Florida. Van IndyCar-coureurs tot voormalig F1-rijders, het is een deelnemersveld om je vinger bij af te likken. Scott Dixon (zesvoudig IndyCar-kampioen), Felipe Drugovich (F2-kampioen / reservecoureur Aston Martin), Danill Kvyat (Red Bull), Kamui Kobayashi (Sauber / Toyota), Brendon Hartley (Scuderia Toro Rosso), Pascal Wehrlein (wereldkampioen Formule E / Sauber), Felipe Nasr (Sauber), Jack Aitken (Williams), Alex Palou (drievoudig IndyCar-kampioen), Colton Herta (IndyCar), Sebastian Bourdais (IndyCar-kampioen / Scuderia Toro Rosso), Felipe Massa (vice-kampioen F1 / Ferrari), Paul di Resta (Force India / Williams), Antonio Felix da Costa (FE-kampioen), James Hinchcliffe (IMSA-kampioen / oud-IndyCar-coureur), Scott Mclaughlin (IndyCar-rijder), Kyle Kirkwoord (IndyCar-coureur), Arthur Leclerc (broer van F1-coureur Charles Leclerc).

Girl Power

Sheena Monk en Tatiana Calderon zijn te bewonderen in de GTD. In die klasse is ook een compleet vrouwenteam, Iron Dames. In de #83 Porsche rijden Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey en Karen Gaillard. Lilou Wadoux maakt het zevental aan vrouwelijke deelnemers compleet. Calderon is de bekendste van het stel. De Columbiaanse reed in veel bekende klasses, waaronder Formule 3, Super Formula, Formule 2 en de IndyCar.

Kwalificatie