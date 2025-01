Brundle wijst groot voordeel Verstappen in titelstrijd aan

Max Verstappen gaat dit jaar in de Formule 1 op jacht naar zijn vijfde wereldtitel. Hij gaat het niet makkelijk krijgen, want de concurrentie aast ook op succes. Martin Brundle wijst een voordeel voor Verstappen aan: de andere coureurs zullen punten van elkaar afsnoepen.

Verstappen pakte vorig jaar zijn vierde wereldtitel op rij. Hij moest er hard voor vechten, maar hij bleek uiteindelijk toch sterker dan zijn tegenstanders. Verstappen hoefde zich geen zorgen te maken over een strijd binnen het team, want Sergio Perez was overduidelijk te langzaam. Perez wordt dit jaar opgevolgd door Liam Lawson, maar de Nieuw-Zeelander weet dat hij de tweede coureur van het team is.

Man to beat

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle vindt het lastig om een goede titelfavoriet aan te wijzen. De Brit probeert het in gesprek met zijn werkgever Sky Sports: "In de Formule 1 draait alles om data. Het gaat steeds over de volgende race, over de volgende kwalificatie. Het mooie aan live sport is dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Daarom vlieg in naar zoveel races, om daar achter te komen. Ik houd niet van giswerk, ik houd van kennis. We moeten afwachten of Red Bull de auto op orde weet te krijgen, daar ligt de sleutel. Als ze daarin slagen en Max is in vorm, dan is hij wederom de man to beat."

Het grote voordeel voor Max Verstappen

Brundle ziet ook een groot voordeel voor Verstappen, want hij hoeft geen rekening te houden met een interne strijd. Andere topcoureurs lijken daar wel rekening mee moeten te houden: "Oscar Piastri kan punten afsnoepen van Lando Norris bij McLaren, terwijl bij Ferrari Lewis Hamilton en Charles Leclerc elkaar punten in mindering kunnen brengen. Ik weet dus uiteindelijk niet wat het antwoord is. Maar dat is het mooie van sport, toch?"