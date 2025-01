Eerlijk Hadjar 'bang' voor F1-debuut

Isack Hadjar maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. De jonge Franse coureur wordt bij Racing Bulls de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda. Hadjar kijkt reikhalzend uit naar zijn debuut in de koningsklasse, maar hij geeft ook eerlijk toe dat hij een beetje bang is.

Hadjar reed vorig jaar in de Formule 2. Hij maakte tot en met de laatste race kans op de titel, maar door pech greep hij naast het grote doel. Hadjar werd gezien als één van de grootste talenten uit het Red Bull Junior Team, en Helmut Marko was zeer lovend over hem. Toen Red Bull besloot Liam Lawson te promoveren naar het grote Red Bull Racing, was het niet vreemd dat ze Hadjar kozen voor het Racing Bulls-zitje.

Bang

Hadjar heeft er heel erg veel zin in om te debuteren in de Formule 1. Hij is echter wel eerlijk, want hij is een beetje bang voor een aantal uitdagingen, zo laat hij weten aan Canal+: "Het is echt indrukwekkend! Het feit dat ik het heel moeilijk vind om het te visualiseren en het hele plaatje te zien, laat wel zien hoe groot het is voor mij. Eerlijk gezegd ben ik bang. Ik weet dat mijn ervaring beperkt is en dat het veld van een hoog niveau is."

Emoties

Hadjar probeert rustig te blijven. Hij vertrouwt in zijn eigen kunnen, en hij weet zeker dat hij kan gaan vlammen. Hadjar deelt zijn doelen: "Uiteindelijk ken ik mezelf en weet ik dat ik Tsunoda kan verslaan als ik in de auto stap. Daar draait het uiteindelijk allemaal om. Vooral in de Formule 1, een klasse met een veld waarin je niet dezelfde auto's hebt. Dat is dus het enige doel dat ik heb, maar het is wel eng om zo'n wereld binnen te stappen. Ik wil nog steeds slagen en winnen." Hadjar wil ook aan zichzelf gaan werken: "Ik moet mijn emoties onder bedwang gaan houden. Ik weet heel goed in welk team ik zit, en ik weet ook dat ze niet van de radioknop houden!"