Verstappen wil geen advies geven aan zijn jongere zelf

Max Verstappen rijdt al tien jaar in de Formule 1. De Nederlander pakte tot nu toe vier wereldtitels, en hij verbrak veel records. Als zoon van een voormalig Formule 1-coureur is een loopbaan in de autosport logisch. Verstappen wil zijn jongere zelf echter geen advies geven.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij het toenmalige Toro Rosso. In de afgelopen jaren is hij uitgegroeid tot één van de grootste namen in de geschiedenis van de sport. Verstappen is de zoon van Jos Verstappen, die zelf ook jarenlang in de Formule 1 reed. Samen trokken ze door Europa tijdens de kartdagen van Max, de verhalen daarvan hebben beide mannen al vaker gedeeld in de media.

Begin

Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de virtuele 24 uur van Daytona op iRacing. Tijdens de livestream van Team Redline op Twitch beantwoordde hij kijkersvragen. Gevraagd waarom hij coureur wilde worden, is zijn antwoord duidelijk: "Toen ik opgroeide reed mijn vader in de Formule 1 en was ik bij testdagen en een paar Grands Prix. Ik was ook in Maleisië samen met mijn moeder. Dat soort herinneringen blijven je bij. Mijn vader had destijds ook een kartteam, dus ik zag veel uit de racewereld. Ik wilde ook gaan karten en daar plezier hebben. Naarmate dat serieuzer werd, vraag je je af wat je kunt bereiken en of dat de Formule 1 kan zijn. Het ging stap voor stap. Toen ik een jaar of negen was, kwam de Formule 1 als doel in beeld."

Advies

Verstappen kreeg tijdens de livestream ook de vraag welk advies hij zou geven aan zijn jongere zelf. De viervoudig wereldkampioen komt niet met een groot advies: "Eerlijk gezegd zou ik mezelf geen advies geven. Uiteindelijk moet je ook fouten maken in het leven en het soms op de harde manier leren. Als je alles van tevoren zou weten, dan zou dat heel erg saai zijn. Alleen door het zelf te ervaren, kun je ervan leren. Dus ik zou niet zoveel zeggen."