Ferrari-kopstuk onthult wanneer Hamilton begint

Het team van Ferrari is hard bezig met de laatste voorbereidingen voor de komst van Lewis Hamilton. De Brit is sinds 1 januari in dienst van Ferrari, maar hij is nog niet gespot in Maranello. De CEO van Ferrari is heel blij met Hamiltons komst, en hij stelt dat ze er klaar voor zijn.

Hamilton gaat bij Ferrari jagen op zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Na elf jaar in dienst van Mercedes, gaat hij zich nu storten op een compleet nieuwe uitdaging. In Italië ontstaat inmiddels een soort gekte, en kijken veel mensen reikhalzend uit naar Hamiltons eerste werkdag bij Ferrari. De verwachtingen zijn torenhoog, want met Hamilton heeft Ferrari de absolute superster van de Formule 1 binnengehaald.

Volgende week

Ook Ferrari-CEO Benedetto Vigna is blij met de komst van Hamilton. Hij stelt dat de voorbereidingen op het aankomende seizoen in volle gang zijn. Bij een sponsorevenement in Milaan sprak Vigna zich uit, en wordt hij geciteerd door Motorsport.com: "Er is veel interesse van buiten het bedrijf, maar ook binnen het team is er veel opwinding. Lewis zal volgende week gaan beginnen. We zijn er zo goed als klaar voor, en uiteraard zijn de verwachtingen hoog."

Nieuwe omgeving

Bij Ferrari weten ze ook dat het een zware uitdaging gaat worden voor Hamilton. Hij komt immers in een compleet nieuwe omgeving terecht in een nieuw land. Vigna is daar dan ook realistisch over: "Op zijn veertigste zet hij zichzelf op de voorgrond, en gaat hij de uitdaging aan in onze cultuur, nadat hij vele jaren in een Angelsaksische omgeving heeft doorgebracht. Wat dit ons gaat brengen? Dat gaan we wel zien, maar hij heeft ongetwijfeld veel ervaring, want we hebben het hier over een coureur met zeven wereldtitels. Hij gelooft dat wij de kans krijgen om iets van hem te leren, net zoals hij veel van ons kan leren."