IndyCar-coureur toont interesse in Cadillac-zitje

Het team van Cadillac gaat vanaf volgend jaar deelnemen aan de Formule 1. Ze willen graag een Amerikaanse coureur vastleggen, en daarvoor wordt ook gekeken naar de IndyCar. Kyle Kirkwood geeft aan dat hij een eventueel Formule 1-zitje wel interessant zou vinden.

Cadillac kreeg vorig jaar groen licht om deel te mogen nemen aan de Formule 1. Als alles goed gaat gaan ze vanaf 2026 deelnemen aan de koningsklasse. Adviseur Mario Andretti sprak zich meerdere keren uit over de mogelijke coureurs van het team. Hij wil graag een ervaren coureurs vastleggen, én een talentvolle Amerikaan. Hij liet de naam van IndyCar-coureur Colton Herta vallen, maar hij twijfelt over de kans.

Interessant

Herta wordt al langer in verband gebracht met een zitje in de Formule 1. Hij ergerde zich aan alle verhalen, en wees ook naar de kwestie rondom het behalen van een superlicentie. Andretti-coureur Kyle Kirkwoord rijdt ook in de IndyCar, en bij The Race laat hij zijn licht schijnen over een mogelijke F1-kans: "Natuurlijk zou het interessant zijn. Maar op hetzelfde moment ben ik ook blij met wat ik doe in de IndyCar. Het is wat ik altijd al wilde zijn: een IndyCar-coureur. Het houdt me ook in de Verenigde Staten, de plek waar ik ben opgegroeid."

Geen teleurstelling

Kirkwood kan door het rijden in de IndyCar dicht bij zijn roots blijven. Hij is hier heel erg blij mee, maar hij wil een overstap naar de Formule 1 ook niet helemaal uitsluiten: "Ik ben geboren en opgegroeid in Jupiter, Florida. En ik woon nog steeds in Jupiter in Florida. Ik vind dat het mooie aan de IndyCar, het houdt de Amerikanen tenminste thuis. Het is geven en nemen in beide richtingen. Natuurlijk heb ik interesse, maar ik zou niet teleurgesteld zijn als ik die kans niet zou krijgen, als je begrijpt wat ik bedoel."