Herta helemaal klaar met alle Formule 1-geruchten

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De Amerikaanse renstal is op zoek naar coureurs, en ze willen graag een coureur uit hun thuisland vastleggen. Colton Herta wordt veelvuldig in verband gebracht met een zitje, hij wordt een beetje moe van alle geruchten.

Cadillac gaat vanaf volgend jaar deelnemen aan de koningsklasse van de autosport. Speciaal adviseur Mario Andretti gaf in meerdere interviews aan dat het team graag een Amerikaanse coureur en een ervaren coureur wil vastleggen. Andretti noemde de naam van Colton Herta. De Amerikaan rijdt voor Andretti in de IndyCar, en hij werd al vaker in verband gebracht met de Formule 1. Hij verrichtte een test voor McLaren, en hij werd gelinkt aan een zitje bij AlphaTauri.

Superlicentie

Herta wordt een beetje moe van alle geruchten over zijn toekomst. Hij heeft echter genoeg superlicentiepunten nodig, en die verhalen zorgen voor frustratie. Tijdens de mediadag van de IndyCar spreekt Herta zich hier over uit: "Het antwoord op de vraag is dat ik geen idee heb wat ik qua prestaties moet doen om een superlicentie te krijgen. Als het gebeurt, gebeurt het en dat is geweldig. Als ik dan nog steeds gewild ben, heb ik een belangrijke beslissing te nemen. Als dat niet het geval is, arme ik. Dan zit ik vast aan het racen in de IndyCars! Linksom of rechtsom ben ik oké."

Half decennium

Herta is dan ook helemaal klaar met al deze verhalen. De Amerikaanse coureur voelt zich op zijn gemak, en hij moet zuchten: "Het gaat hier nu al bijna een half decennium over. Die wortel wordt me nu al een tijdje voorgehouden, en daar word ik een beetje moe van. Op dit moment wil ik gewoon rijden en me richten op de IndyCar en het winnen van het kampioenschap. Als daar iets uit voorkomt, dan moet ik daar over nadenken."