Red Bull had het zwaar: "In 2023 begon het makkelijk te worden"

Het team van Red Bull Racing kende vorig jaar een zwaar seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal verloor hun voorsprong, terwijl ze in 2023 extreem dominant waren. Volgens Red Bull-monteur Ed Hemsworth begon het in 2023 zelfs makkelijk te worden.

Red Bull was in 2023 oppermachtig in de Formule 1. Met Max Verstappen wonnen ze bijna elke race, en de Nederlander werd op een ijzersterke wijze kampioen. Red Bull was zo sterk, dat ze in heel 2023 slechts één keer een race niet wisten te winnen. Iedereen verwachtte een herhaling in 2024, maar dat bleek niet het geval te zijn. Red Bull verspeelde hun voorsprong, en ze verloren ook de constructeurstitel aan McLaren.

Makkelijk seizoen

Ed Hemsworth was bij Red Bull verantwoordelijk voor de onderdelenvoorraad. Hij heeft promotie gekregen en is nu de Race Team Coordinato. In gesprek met Motorsport.com kijkt hij terug op 2024: "Het was een stuk moeilijker. We moesten tot aan het einde van het seizoen erg hard werken om de concurrentie voor te blijven in het kampioenschap. In 2023 waren we zo sterk dat het wat makkelijk begon te worden. De auto was overal waar we kwamen zo snel dat we vrijdagochtend naar buiten reden en direct een grote voorsprong hadden. Afgelopen jaar waren we week in, week uit aan het vechten. Dat is prima. We zijn hier vanwege de competitie."

Bijdrage aan successen

Max Verstappen bezorgde Red Bull vorig jaar wel de wereldtitel. Het was zijn vierde wereldtitel op rij, en bij Red Bull zijn ze ontzettend trots. Ook kersvers Race Team Coordinator Hemsworth is trots, zo legt hij uit: "Het is geweldig om Max naar al die wereldtitels te zien rijden en om te kunnen zeggen dat ik daar een bijdrage aan heb geleverd, ook al heb ik maar een bescheiden rol in de garage."