Ickx verwacht Dakar-comeback van Alonso

Fernando Alonso toonde zich in de afgelopen jaren een veelzijdig coureur. Voordat hij terugkeerde in de Formule 1 reed hij op Le Mans, en reed hij ook de Dakar Rally. Autosporticoon Jacky Ickx denkt dat Alonso een comeback gaat maken in de iconische rally.

Alonso nam eind 2018 afscheid van de Formule 1. Hij ging zich bezighouden met andere zaken, en hij nam deel aan veel verschillende races. Voordat hij in 2021 terugkeerde in de koningsklasse, besloot hij ook zijn geluk te beproeven als rallycoureur. In 2020 nam hij namens Toyota deel aan de iconische Dakar Rally. In de Saoedische woestijn maakte hij veel indruk, maar hij keerde nooit terug in de rally.

De Dakar Rally is momenteel in volle gang. Er staan veel grote namen aan de start, en in het verleden stonden er veel legendes op de deelnemerslijst. Ook Jacky Ickx nam meerdere keren deel aan de rally. Het Belgische race-icoon schreef de rally in 1983 zelfs op zijn naam. Ickx nam in 2000 voor het laatst deel aan de rally, en hij volgt alles nog steeds op de voet.

Comeback?

Ickx denkt dat Alonso ooit weer gaat deelnemen aan de Dakar Rally. De 80-jarige Belg wordt hiernaar gevraagd door Motorsport.com: "Hij heeft dat in 2020 al gedaan. Hij heeft de wil om in verschillende categorieën succesvol te zijn. Hij kan in bijna alles met vier wielen, een motor en een stuur succesvol zijn. Hij hoeft alleen maar wat aanpassingen te doen en iets anders te rijden. Fernando heeft die visie. Het zou me niet verbazen dat hij op een dag zelf besluit om de Formule 1 te verlaten. Ik kan me dat heel goed voorstellen."

Kritiek

Alonso focust zich nu nog op de Formule 1. Bij Aston Martin hoopt hij snel weer succesvol te kunnen zijn. Vorig jaar zakte de prestaties van Aston Martin echter in, maar Ickx vindt de kritiek op Alonso's contractverlening onterecht: "Dat is hoe het leven soms loopt. Als het leven dat zo voor je bepaalt, kun je er niets aan doen. Ik noem dat de line-up. Soms kies je voor een goed team, en het jaar daarna is het slecht. Alles moet op het juiste moment op de juiste plek zijn, daar heb je geen invloed op."