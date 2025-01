Kritiek op Perez leverde Coulthard boze reacties op

Na een rampzalig seizoen verloor Sergio Perez eind vorig jaar zijn zitje bij Red Bull Racing. Perez ontving het hele jaar veel kritiek, ook David Coulthard sprak zich regelmatig uit over zijn positie. Hij legt uit dat hij veel boze reacties ontving van Mexicaanse fans.

Perez eindigde vorig jaar op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Hij pakte slechts 152 WK-punten, terwijl zijn teamgenoot Max Verstappen wereldkampioen werd met 437 punten. Perez stond onder zware druk, en zijn tegenvallende prestaties zorgden voor veel kritiek. Veel kenners, analisten en volgers waren niet bepaald onder de indruk van zijn prestaties. Enkele weken na de seizoensfinale nam Perez afscheid van Red Bull, en kondigde het team Liam Lawson aan als zijn opvolger.

Mexicaanse kritiek

Ook David Coulthard was kritisch op Perez. De Schotse oud-coureur legt in zijn podcast 'Formula for Success' uit dat dit veel reacties opleverde: "Ik heb mijn mening gegeven over deze show in aanloop naar het einde van het seizoen. Ik had het gevoel dat het een impasse was tussen hem en zijn management. Ik kreeg wat kritiek vanuit Mexico met de gebruikelijke vinnigheid: 'Wat wat jij er nou weer van, wat heb je ooit bereikt?' Dat soort dingen."

Briljante gozer

Coulthard heeft daar echter weinig problemen mee. Hij blijft achter zijn mening staan, maar hij wil Perez ook niet helemaal afkraken: "Feit is dat ik mijn mening baseerde op feiten. En de feiten zijn dat Checo, als het een persoonlijkheidswedstrijd was en als één van de meest geliefde coureurs in de paddock, nog steeds in het zadel zou zitten. Hij is namelijk een briljante gozer. Hij heeft het geweldig gedaan, hij heeft veel Grands Prix gewonnen en hij kan ongelooflijk trots zijn op zijn prestaties. Maar vorig jaar was hij niet opgewassen tegen Max, en dat kostte het team kostbare punten bij de constructeurs."