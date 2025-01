Alpine aast op meer: "Moeten nu doorgaan en blijven verbeteren"

Alpine heeft een matig Formule 1-seizoen na een ommekeer toch nog kunnen afsluiten op de zesde plaats in constructeurskampioenschap. De Franse renstal kan daar echter niet tevreden mee zijn en geeft aan op veel meer te azen dan een plekje in het middenveld.

Het Formule 1-seizoen 2024 begon dramatisch voor het team van Alpine. Tijdens de eerste vijf races van het seizoen leek de Franse renstal over de traagste bolide op de grid te beschikken, waardoor er geen punten werden gepakt. Vanaf de Grand Prix van Miami ging het langzaamaan steeds iets beter, maar bij het ingaan van de zomerstop stond de formatie uit Enstone-Viry met elf punten op een teleurstellende achtste plaats in het constructeurskampioenschap. Maar waarom werkte de A524 niet?

"De auto presteerde niet, omdat hij aan het begin van het jaar erg zwaar was en aerodynamisch gezien in een hoek stond", zo vertelt de technisch directeur van Alpine, David Sanchez, in gesprek met Motorsport.com.

Gewichtsbesparing & aerodynamische ontwikkeling

Sanchez werd in mei aangekondigd bij Alpine en sindsdien ging het steeds wat beter, al geeft hij aan de renstal zelf al oplossingen had gevonden om kilo's te besparen. "Voordat ik erbij kwam, hadden ze heel goed werk geleverd met gewichtsbesparing. Dat is zeker. De auto zat weer dicht bij de limiet en we stuurden volledig de richting van aerodynamische ontwikkeling."

"Het chassis en het gewicht van de auto waren één probleem, en de aerodynamische eigenschappen waren een ander probleem", legt de Fransman uit. "Dus toen we het samenvoegden, gaf het geen erg goede start van het jaar. Het chassis werd gesorteerd, het gewicht werd teruggewonnen, en nu lijken we het grootste deel van de aerodynamica te hebben teruggewonnen."

"Dat is niet waar wij willen staan"

Na de zomerstop wist Alpine het zodoende helemaal om te draaien. De Franse renstal scoorde 54 punten na de zomerbreak, waarmee ze op de vier topteams na de meeste punten scoorden. Uiteindelijk sloot Alpine het jaar af op P6 in het kampioenschap voor de teams. Maar dat stemt de Franse renstal nog altijd niet tevreden.

"Ik denk dat we inmiddels zijn teruggekeerd naar een redelijk niveau, maar het we zijn als team zijnde nog altijd niet waar we moeten zijn. Want als je de mensen hebt, je hebt de infrastructuur, waar wil je dan zijn?"

"Ik denk dat sommige teams blij zijn om, waarschijnlijk, in het middenveld te staan. Dat is echter niet waar wij willen staan", stelt Sanchez. "We hebben de middelen om competitief te zijn. Laten we dus voor nu zeggen dat we de slechte start van het jaar hebben hersteld. Nu moeten we gewoon doorgaan en blijven verbeteren."