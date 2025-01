Tsunoda erkent groei: "Ik ben een completere coureur geworden"

Racing Bulls-rijder Yuki Tsunoda kreeg geen promotie naar Red Bull Racing, maar is wel te spreken over zijn Formule 1-seizoen 2024. Als hij een vergelijking maakt tussen coureur Tsunoda in 2021 en de coureur die hij vandaag de dag is, geeft hij aan een completere coureur te zijn geworden.

Yuki Tsunoda heeft een prima 2024-seizoen achter de rug. Met een twaalfde plaats en negen puntenfinishes beleefde de rijder uit Sagamihara zijn beste seizoen uit zijn Formule 1-carrière. Bovendien kreeg de 24-jarige gedurende het jaar meermaals complimenten, omdat hij rustiger was geworden over de boordradio en beter was geworden in feedback geven richting zijn team.

De RB-rijder hoopte dan ook gepromoveerd te worden van het opleidingsteam van Red Bull naar topteam Red Bull Racing. Hier kwam echter niks van terecht, want Red Bull-teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko gaven de voorkeur aan de teamgenoot van de Japanner, Liam Lawson.

"Ik voel me een ander persoon"

Tsunoda noemde 2024 'één van zijn beste seizoenen uit zijn F1-carrière', en geeft nu in gesprek met Motorsportweek aan hoe hij gegroeid is sinds zijn debuut in de koningsklasse in 2021. "Het is meer gecontroleerd. [Ik ben, red.] gewoon een completere coureur geworden, zowel emotioneel, als op het gebied van consistentie en energie-efficiëntie, gewoon alles. Ik heb het gevoel dat ik me, vergeleken met 2021, niet alleen binnen de racerij, maar ook daarbuiten, gewoon een ander persoon voel, op een goede manier, zou ik zeggen. Rustiger, ja."

Aanpak gewijzigd?

Toen Ricciardo door Racing Bulls werd weggestuurd vanwege zijn tegenvallende prestaties, leek het erop dat Tsunoda als teamleider bij RB moest gaan op staan. Deze rol zal hij aankomend seizoen ook op zich moeten nemen, aangezien hij rookie Isack Hadjar als teamgenoot zal krijgen.

Als Tsunoda de vraag krijgt of hij zijn aanpak ook heeft gewijzigd nadat Ricciardo weg moest en vervangen werd door Lawson, geeft de Japanner aan dat hij niks heeft veranderd aan zijn aanpak tijdens de raceweekenden. "Mijn aanpak was vrijwel hetzelfde als daarvoor, maar ik wil zeker meer emotioneel gefocust zijn. Ook omdat ik weet dat ik meer verantwoordelijkheid heb richting mijn team, en het team ten goede komt als ik controle heb over mijn emoties."

"Maar dat was ook al zo vanaf de eerste races van het seizoen. Er was toen ook geen specifieke teamleider, en ik denk dat toen Liam kwam er ook geen teamleider was. Dus ik probeerde gewoon te doen wat ik het hele seizoen al deed. En ik probeerde me gewoon te focussen op wat ik moest verbeteren."