McLaren geeft juniorcoureur Dunne nieuwe rol

Het team van McLaren beschikt over een aantal juniorcoureurs. De Britse renstal probeert hen zo goed mogelijk te helpen, en voor de jonge Ier Alex Dunne hebben ze een nieuwe rol gevonden. Het gaat echter om een rol buiten de Formule 1, maar wel bij een McLaren-team.

Dunne werd vorig jaar samen met Martinius Stenshorne toegevoegd aan het McLaren Driver Development Programme. In een oranjekleurige livery reed hij vorig jaar in de Formule 3 voor het team van MP Motorsport. Hij eindigde als veertiende in het kampioenschap met vijftig punten. Zijn beste prestatie was een tweede plaats in de sprintrace op het circuit van Barcelona in Spanje.

Het is nog niet duidelijk in welke klasse Dunne dit seizoen gaat rijden. McLaren heeft de Ierse coureur wel een nieuwe rol gegeven. Hij zal namelijk gaan fungeren als test- en ontwikkelingscoureur voor het Formule E-team van McLaren. Hiermee blijft hij dus werkzaam binnen de Britse renstal. Dunne heeft zin in zijn nieuwe rol, en hij hoopt veel te kunnen gaan leren. Het is nog niet duidelijk of hij in aanmerking komt voor een nieuwe kans in de Formule 3, of dat hij mogelijk promotie maakt naar de Formule 2.