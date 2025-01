Lawson voelt veel steun, maar ziet geen Colapinto-hype

Liam Lawson rijdt dit jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander gaat dat doen voor het topteam van Red Bull Racing. Hij voelt veel steun vanuit zijn thuisland Nieuw-Zeeland, maar een megahype als bij Franco Colapinto is daar nog niet losgebarsten.

Lawson liet vorig jaar een goede indruk achter toen hij bij Racing Bulls het seizoen mocht afmaken. Eén jaar eerder had hij ook al een aantal races gereden als invaller, en ook dat ging naar wens. Lawson kreeg echter geen vast stoeltje, maar nu is daar dus verandering ingekomen. Hij is door Red Bull aangewezen als de opvolger van de teleurstellende Sergio Perez, en hij mag het nu laten zien in de auto naast Max Verstappen.

Hype

Het is een felbegeerd stoeltje, en het geeft Lawson veel kansen. Toch lijkt er geen 'Lawsonmania' los te zijn gebroken in Nieuw-Zeeland. Dat gebeurde wel in Argentinië toen Franco Colapinto mocht invallen bij Williams. Hij was zelfs zo populair dat de Argentijnse politiek serieuze interesse toonde in het organiseren van een Grand Prix in de Formule 1. Colapinto tekende eerder deze week een contract bij Alpine als derde rijder, waardoor de hype nog niet is gaan liggen.

Steun

Bij Lawson is die hype dus nog niet losgebarsten. Hij voelt echter wel heel erg veel steun van zijn fans. In een interview met het Duitse Auto, Motor und Sport krijgt hij de vraag of zijn entree in de Formule 1 voor een hype heeft gezorgd die vergelijkbaar is met Colapinto: "Ja, maar op een schaal van procent vergeleken met hem! Ik ben ontzettend dankbaar voor de steun die ik ontvang vanuit Nieuw-Zeeland. Het is echt heel erg gaaf. En als ik dan al het nieuws in mijn thuisland zie als ik weer thuiskom, dan voel ik echt een enorme steun."