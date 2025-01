Hungaroring onherkenbaar door tweede fase van verbouwing

De Hungaroring is in augustus 2025 het toneel van de Grand Prix van Hongarije. Het circuit is momenteel al hard bezig met de voorbereidingen voor die races, en dat wordt gedaan door middel van een verbouwing. Het 'Mickey Mouse-baantje' ligt er momenteel dan ook bij als een bouwplaats.

De Grand Prix van Hongarije staat sinds 1986 onafgebroken op de Formule 1-kalender. Al die 39 races werden verreden op de onder de fans en coureurs populaire Hungaroring. Het circuit gelegen nabij Boedapest wordt ook wel 'Monaco zonder muren' genoemd. De Hungaroring is net als het stratencircuit in Monte Carlo kort en krap, en bestaat uit weinig rechte stukken. door enkele snelle bochten combinaties is het zogenoemde 'Mickey Mouse-circuit' echter wel een stuk sneller in vergelijking met Monaco.

Memorabele momenten

Dit circuit in combinatie met de vaak wisselende weersomstandigheden, zorgt ervoor dat er vaak verrassende en historische Grands Prix plaatsvinden op de Hungaroring. Denk aan de race in 2021. Bowlingballen Valtteri Bottas en Lance Stroll verremde zich volledig in bocht één en kegelden bijna het halve veld uit de race.

Vervolgens tond Lewis Hamilton met regenbanden op een opdrogende baan als enige klaar voor de start van de Grand Prix, terwijl de rest van de coureurs naar binnendook voor een setje slicks. En vervolgens won Alpine-rijder Esteban Ocon zijn allereerste Grand Prix.

Ook in de Nederlandse autisporthistorie speelt het Hongaarse circuit een belangrijke rol. Jos Verstappen schreef op het 'Mickey Mouse-baantje' zijn eerste podiumfinish op zijn naam, terwijl zijn Max er in 2019 zijn eerste pole position veroverde.

Contractverlenging

De komende jaren zal het F1-circus gewoon blijven afreizen naar het circuit nabij Boedapest. De Grand Prix van Hongarije stond al tot en met 2027 op de F1-kalender, maar tijdens de editie van 2023 werd aangekondigd dat de samenwerking met nog eens vijf jaar verlengd zou worden. Hierdoor zal de GP van Hongarije minimaal tot en met 2032 verreden gaan worden op de Hungaroring.

Verbouwing

Ook in 2025 zal het hele circus dus weer gaan afreizen naar de Hungaroring, en de voorbereidingen op die race zijn al in volle gang. Het Hongaarse circuit is namelijk bezig met een zeer grote verbouwing.

Eind 2022 - nog voor de contractverlenging - kondigde het circuit al aan dat er een grootschalige renovatie plaats zou gaan vinden. Zo zijn verschillende faciliteiten op het circuit verouderd en wil de organisatie graag met de tijd meegaan.

De eerste fase van dat proces werd voorafgaand aan de editie van al afgerond. Zo werden de steunmuren voor het evenemententerrein achter de hoofdtribune geplaatst, werd de paddock verbreed en zijn er twee tunnels onder het rechte stuk geplaatst.

Bouwplaats

De tweede fase van de renovatie is een stuk ingrijpender en ging na de Grand Prix van Hongarije van 2024 van start. De infrastructuur rondom he start/finish-gedeelte wordt volledig gerenoveerd, waardoor de Hungaroring er momenteel als een bouwplaats bij ligt.

Zo worden het pitgebouw en de hoofdtribune volledig vernieuwd. De oude versies van beiden is al gesloopt en wordt momenteel opnieuw opgebouwd. Er wordt momenteel keihard gewerkt om deze fase van de verbouweing voor de Grand Prix van Hongarije van 2025 af te ronden. Deze editie staat begin augustus op de planning.