Brown wilde niet te vroeg juichen: "Ergste uren van mijn leven"

Het team van McLaren veroverde vorig jaar de constructeurstitel in de Formule 1. De Britse renstal oogde het hele jaar zeer zelfverzekerd, maar achter de schermen was dat niet altijd het geval. Zak Brown onthult wanneer hij echt in de titel begonnen te geloven.

McLaren kende in 2024 een verrassend sterk seizoen in de Formule 1. Het leek erop dat Max Verstappen en Red Bull zouden overheersen, maar de Oostenrijkse renstal verspilde de voorsprong. In Miami won Lando Norris namens McLaren zijn eerste race, waarna het team steeds sterker werd. In de tweede seizoenshelft vochten ze vrijwel elk weekend mee om de zeges, en werd de titel een steeds realistischer doel. Na een spannend gevecht met Ferrari greep McLaren de constructeurstitel in Abu Dhabi.

Hongarije

McLaren-CEO Zak Brown kwam tijdens het seizoen zeer zelfverzekerd over. De Amerikaan stelt nu echter dat hij realistisch probeerde te blijven. In een terugblikvideo op het YouTube-kanaal van McLaren stelt Brown dat hij na de zege in Miami nog niet aan de titel wilde denken: "Ik dacht nog: 'een kampioenschap? Laten we ons maar gewoon focussen op het winnen van een tweede race'. Pas in Hongarije, waar we een 1-2tje pakten na een dominante race, wist ik dat de titel niet buiten bereik was."

Zenuwslopend

McLaren groeide in de tweede seizoenshelft uit tot de favoriet voor de constructeurstitel. Brown wilde echter niet dat zijn team te vroeg werd uitgeroepen tot constructeurskampioen: "Veel mensen zeiden met zes races te gaan: het is binnen. Ik was voorzichtig, want de sport verandert zo snel." De onrustige titelrace en de strijd met Ferrari in Abu Dhabi hielpen niet mee. Oscar Piastri werd bij de start aangetikt, en Brown vond het zenuwslopend: "Het waren echt de twee ergste uren van mijn leven." Uiteindelijk kwam alles goed en was de zege van Norris genoeg voor de titel.