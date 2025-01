Oorzaak Red Bull-problemen was niet te zien voor buitenwereld

Het team van Red Bull Racing kende vorig jaar een uitdagend seizoen in de Formule 1. Ze kampten met veel problemen, waaronder problemen met de balans. Volgens Max Verstappen konden de fans de oorzaak van het probleem niet met het blote oog zien, en Pierre Waché is het daar volledig mee eens.

Red Bull begon vorig jaar goed aan het seizoen. Verstappen won een reeks races, maar vanaf het weekend in Miami ging het minder. Verstappen wist nog wat races te winnen, maar rond de zomer werd Red Bull ingehaald door de concurrentie. Ze kampten met veel problemen, en vooral de problemen met de balans waren groot. Verstappen was hier niet blij mee, en pas aan het einde van het seizoen wist hij weer races te winnen. Hij wist ook zijn titel te prolongeren.

Blote oog

Verstappen stelde eerder dat de fans de oorzaak van de balansproblemen niet met het blote oog kunnen zien. Technisch directeur Pierre Waché sluit zich daar in gesprek met Motorsport.com bij aan: "Daar ben ik het mee eens. Het gaat meer om wat de auto aan downforce produceert en om enkele mechanische aspecten. Het zit niet in het bodywork." Het bodywork trok wel de aandacht, en is in de loop van het jaar veranderd: "Het is inderdaad veranderd, maar dat kwam doordat we performance met het bodywork zelf hadden gevonden. Dat kwam niet doordat het eerdere bodywork niet werkte. Het was een natuurlijke ontwikkeling."

Bodywork

Red Bull reed daarnaast vanaf de Hongaarse Grand Prix met twee pakketten. Eén van die pakketten was voor de hoge downforce-circuits, en het andere pakket voor lage downforce-circuits. Waché: "Correct. Dat was gebaseerd op bevindingen uit april en mei. Dat ging allemaal om efficiëntie. Het ene pakket had iets meer downforce, maar ook iets meer drag. Voor races zoals Hongarije was dat beter dan het oude bodywork, omdat we er rondetijd mee wonnen. Daarna was de verdere ontwikkeling van het bodywork bedoeld om de verloren efficiëntie terug te winnen, maar dat had niets met de problemen te maken." De onderliggende balansproblemen blijven voor Waché het belangrijkste: "Het is duidelijk dat we problemen met de balans en de stabiliteit van de auto hadden, die moeten we echt oplossen."