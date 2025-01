Jos Verstappen wijst vertrek Newey aan voor ontstaan Red Bull-problemen

Red Bull-coureur Max Verstappen mag zich inmiddels viervoudig wereldkampioen noemen. De Nederlander prolongeerde zijn titel in 2024, maar dat ging niet zo dominant als in 2022 en 2023. Dat kwam doordat Red Bull en Verstappen onwijs worstelden met balansproblemen in de RB20. Dat deze problemen ontstonden, komt volgens Jos Verstappen door het vertrek van topontwerper Adrian Newey.

Max Verstappen kroonde zich in 2024 voor het vierde jaar op rij tot wereldkampioen, maar dat ging zeker niet gemakkelijk. De Nederlander won dan wel zeven van de eerste tien Grands Prix, maar daarna begonnen hij en zijn team Red Bull Racing steeds meer te worstelen met balansproblemen in de RB20. Verstappen bleef roepen om updates en die kwamen er uiteindelijk in Hongarije, maar deze zorgden juist voor nog meer problemen. Het team uit Milton Keynes had geen idee waarom de auto niet werkte en tastte volledig in het duister.

Adrian Newey

Volgens Jos Verstappen hadden deze problemen vooral te maken met het vertrek van topontwerper Adrian Newey. "Ik denk het wel. Wat Newey betreft: het is een feit dat de auto er niet beter op werd toen hij het team verliet. Met name de updates werkten niet meer naar wens", aldus de voormalig F1-coureur in gesprek met F1Insider. "Ik heb genoeg gesproken over de redenen waarom het team uit elkaar dreigt te vallen. Laten we het daarbij laten. Eén ding is zeker: Red Bull heeft in 2025 een grote taak voor de boeg."

"Waarom zou dat dit jaar dan wel het geval zijn?"

Ondanks de problemen wist Verstappen zijn titel te prolongeren. Hij werd voor het vierde jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1, maar vader Jos betwijfelt of zijn zoon daar vijf op een rij van kan maken in 2025. "Daar twijfel ik nog een beetje over. Red Bull moet een auto bouwen die onder alle omstandigheden makkelijker te voorspellen is. Als je naar de tweede helft van 2024 kijkt, kun je niet optimistisch zijn. Red Bull slaagde er simpelweg niet in om de auto consistent snel te maken. Waarom zou dat dit jaar dan wel het geval zijn?", vraagt de rallycoureur zich hardop af.

"Dan valt een overstap niet uit te sluiten"

Betekent dit dan ook dat de toekomst van Max nog altijd open ligt? "Ja, alles is mogelijk", stelt de voormalig Benetton-coureur. "Hij kan bij Red Bull blijven als hij daar zin in heeft. Zijn doel is nog steeds om races te kunnen winnen. Mocht hij van mening zijn dat dit bij Red Bull niet meer mogelijk is, dan valt een overstap niet uit te sluiten."