NASCAR-kampioen kansloos tegenover Verstappen: "Max is uniek"

NASCAR-coureur Kyle Larson zorgde vorig jaar voor de nodige verbazing. Hij stelde dat hij als allround-coureur beter is dan Max Verstappen. Het zorgde voor veel verbazing, maar vanuit de NASCAR kreeg Larson steun. James Hinchcliffe stelt dat Larson op geen enkele manier in de buurt kan komen van Verstappen.

Verstappen is al jaren de absolute alleenheerser in de Formule 1. Hij veroverde de wereldtitel in de afgelopen vier jaar, en hij verbrak een grote hoeveelheid records. Toch stelde Larson dat hij een betere allround-coureur is dan Verstappen. In de Formule 1-wereld reageerde men verbaasd, want Larson heeft buiten de Verenigde Staten amper dingen laten zien. Hij rijdt voornamelijk in de NASCAR, maar maakte wel veel indruk tijdens zijn deelname aan de Indy 500.

Geen kans

F1 TV-analist James Hinchcliffe denkt dat Verstappen veel beter is. Hinchcliffe reed zelf jarenlang in de Verenigde Staten, en hij is heel duidelijk als hij in de Red Flags Podcast wordt gevraagd naar de uitspraken van Larson: "Ik ken Kyle. Ik heb ongelooflijk veel respect voor Kyle, maar hij maakt geen kans. Als je wil zien wie de beste is, dan neem je de vijf beste series ter wereld. Laten we zeggen dat het de Formule 1 of IndyCar is, een open-wheel auto met hoge downforce. En verder een stockcar, een prototype sportscar, een GT en tot slot misschien een rallyauto. Van die vijf disciplines wint Max er in vier."

Uniek

Hinchcliffe is zeer onder de indruk van Verstappen. De Canadees is lovend, en hij is van mening dat Verstappen beschikt over unieke kwaliteiten: "Als we over de hele wereld kijken naar alle topcategorieën in de autosport, dan zijn de vaardigheden van Verstappen zo ontzettend uniek. Hij doet het zelfs beter dan 99,9 procent van alle professionele coureurs. Maar om te vergelijken met wat Max doet, of wat hij in verschillende auto's kan, daarover bestaat gewoon geen discussie."