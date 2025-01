Verstappen ziet kansen voor Red Bull: "Maar heb geen glazen bol"

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaan pakken in de Formule 1. Om dit doel te bereiken, moet er wel veel gaan gebeuren bij Red Bull. Verstappen stelt dat als Red Bull een paar zwakke punten kan corrigeren, ze weer aan de leiding zullen staan.

Verstappen had het vorig jaar lastig in de Formule 1. De Nederlander prolongeerde zijn wereldtitel, maar hij moest er zeer hard voor vechten. Bij Red Bull wisten ze hun koppositie niet vast te houden, en werden ze bijgehaald door Ferrari en McLaren. Ook het team van Mercedes kwam regelmatig dichterbij. Verstappen hield de boel bij elkaar, en hij wist zijn wereldtitel in Las Vegas te prolongeren.

Verstappen weet dat het dit jaar een zware strijd gaat worden. De verschillen zullen klein zijn, en Red Bull moet een aantal zaken gaan aanpassen. Als Verstappen in een interview met Blick wordt gevraagd wat zijn voorspellingen voor 2025 zijn, reageert hij duidelijk: "Ik heb geen glazen bol, maar als we in de winter bepaalde zwakke punten kunnen corrigeren, dan staan we weer aan de leiding. Maar ik ga hier zeker geen voorspellingen doen. Vijf teams kunnen vooraan gaan strijden. De zwakke punten zijn kleiner geworden. Vaak ontbrak het noodzakelijke evenwicht, omdat je simpelweg niet in het kleine window kon komen. Dan dwaal je een beetje rond."