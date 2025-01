Ambitieus McLaren wil 2025 niet opgeven voor 2026

Het team van McLaren werd vorig jaar constructeurskampioen. De Britse renstal wil dit jaar schitteren, en ook in 2026 willen ze de titel gaan pakken. McLaren-kopstuk Neil Houldey denkt dat zijn team dit jaar succesvol kan zijn, zonder ontwikkelingstijd voor 2026 op te offeren.

De teams moeten dit jaar belangrijke beslissingen gaan nemen. Het aankomende seizoen wordt zeer belangrijk, maar in 2026 gaan er ook nieuwe regels gelden in de Formule 1. Dat betekent dat ze dit jaar ook de focus moeten gaan leggen op 2026, terwijl ze ook 2025 niet uit het hoog moeten verliezen. De vraag is dan ook wanneer men stopt met het doorontwikkelingen voor 2025, en wanneer ze de focus gaan leggen op 2026.

Doorontwikkelen

Bij McLaren willen ze het goede momentum van 2024 vasthouden. Ze jagen op meer successen, maar ze willen niet zomaar iets opofferen. Engineering Technical Director Neil Houldey probeert de ambities uit te leggen aan Motorsport.com: "Ik denk dat er een kans is om een titel te winnen in 2025 en in 2026, en natuurlijk willen we dat in allebei de jaren doen. Je gaat in 2025 niet winnen zonder ontwikkeling. Je krijgt competitief van Red Bull, en Mercedes heeft een snelle auto. Je hebt ook Ferrari, die snel zullen zijn. Er is geen reden waarom deze teams volgend seizoen niet veel performance gaan genereren. Als we het kampioenschap willen winnen, dan moeten we daar zijn en hetzelfde doen. Dat is natuurlijk ons doel."

Laten zien wat McLaren kan

Volgens Houldey gaat McLaren dit jaar op jacht naar succes. Hij stelt dat ze dit jaar niet willen opofferen voor het jaar 2026 waarin de nieuwe regels gaan gelden: "Op dit moment ligt de focus op 2025. Dan hebben we het niet alleen over de auto, maar over het hele team. We weten dat de auto sneller kan gaan. We kunnen de auto verder ontwikkelen. We weten dat we als team op elk gebied manieren kunnen vinden om effectiever en efficiënter te zijn, en dat we steeds meer performance kunnen generen in onze individuele groepen. Dus voor ons is 2025 hetzelfde als elk ander jaar, en een kans om te laten zien wat McLaren kan."