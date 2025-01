Ferrari en Mercedes feliciteren jarige Hamilton

Voor Lewis Hamilton is het vandaag een bijzondere dag. De kersvers Ferrari-coureur viert vandaag namelijk zijn veertigste verjaardag. Hamilton ontvangt veel felicitaties, zijn team Ferrari deelt een opvallende video, en ook zijn voormalige werkgever Mercedes kwam met een boodschap.

Voor Hamilton is het een bijzondere tijd. Hij heeft na elf jaar afscheid genomen van Mercedes, en hij is sinds 1 januari officieel in dienst van Ferrari. Hij heeft zich echter nog niet officieel gemeld op de fabriek, maar het is wel de verwachting dat hij later deze maand zijn eerste test voor het team gaat rijden. Hamilton wordt vandaag veertig, en het is bijzonder dat hij op deze leeftijd nog in de koningsklasse rijdt. Alleen Fernando Alonso is ouder in het huidige startveld.

Hamiltons veertigste verjaardag wordt zeker niet vergeten. De Formule 1 staat stil bij de verjaardag van de zevenvoudig wereldkampioen, en dat geldt ook voor zijn oud-werkgever Mercedes. De Duitse renstal deelde vanochtend een foto van Hamilton op het podium in Silverstone, met een felicitatie in het Italiaans. Hamiltons huidige werkgever Ferrari komt met een opvallende felicitatie. Ze delen een kort filmpje waarop te zien is hoe er een taart voor Hamilton op een tafel wordt neergezet.