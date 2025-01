Hinchcliffe bevestigt 'British bias': "Natuurlijk is daar sprake van"

Max Verstappen haalde vorig jaar hard uit naar de Britse media. De Nederlander was van mening dat Britse coureurs en teams werden voorgetrokken door de Britse media. De zogenaamde 'British Bias' zorgde voor ergernis, maar volgens James Hinchcliffe is dit helemaal niet vreemd.

Verstappen ergerde zich dit jaar meerdere keren aan de 'voorkeur' van vooral de Britse media. Hij vond dat hij niet eerlijk werd behandeld na zijn duels met Lando Norris. Hij stelde cynisch dat hij het verkeerde paspoort had, en de ergernis richtte zich vooral op Sky Sports. Verstappen kreeg veel steun, zo was ook Adrian Newey van mening dat de Britse media soms te ver ging met hun kritiek op bijvoorbeeld Verstappen.

Brits publiek

De 'British Bias' zorgde dus voor veel ergernis. F1 TV-analist James Hinchcliffe vindt het echter niet vreemd, zo laat hij weten in de Red Flags Podcast: "Ik ben eerlijk gezegd blij dat je ernaar vraagt, want deze vraag is heel makkelijk te beantwoorden. Als je in Canada of in de Verenigde Staten woont, dan kijk je waarschijnlijk naar de uitzending van het Britse Sky Sports. De mensen bij Sky zijn aangenomen door een Brits bedrijf om uitzendingen te maken voor een Brits publiek. De Nederlandse uitzenders zijn ook meer op de hand van Max, en de Fransen verkiezen Franse coureurs weer boven de rest. Natuurlijk is er sprake van een British Bias, het programma is immers gemaakt voor Britse kijkers."

F1 TV

Volgens Hinchcliffe is het dus niet vreemd dat Sky Sports zich richt op een Britse invalshoek, al kijken er meer mensen naar de uitzendingen: "Mensen vergeten dat het niet gemaakt is voor Amerikanen. We stelen in principe de uitzending van iemand anders." Als Hinchcliffe stelt dat mensen dan maar naar F1 TV moeten kijken, krijgt hij te horen dat dit hem goed uitkomt: "Dit was juist de bedoeling. Daarom hebben ze iemand uit Noord-Amerika binnengehaald, en daarom hebben ze Davide Valsecchi aangetrokken."