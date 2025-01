Tsunoda baalt van beeldvorming: "Weet zeker dat ik het beter kan doen"

Yuki Tsunoda hoopte kans te maken op het zitje bij Red Bull Racing. Red Bull wees echter Liam Lawson aan als de opvolger van Sergio Perez. Tsunoda wil blijven knokken, maar hij stelt wel dat het beeld dat men van hem heeft als een schaduw over hem heen hangt.

Tsunoda kende vorig jaar een goed seizoen bij VCARB. Hij kreeg te maken met Daniel Ricciardo en Liam Lawson, en hij was uiteindelijk iets sneller dan beide coureurs. Toch koos Red Bull de redelijk onervaren Lawson als de opvolger van Sergio Perez bij Red Bull. Tsunoda reed in Abu Dhabi nog wel de post season test voor Red Bull, maar bij de Oostenrijkse renstal hadden ze toen al hun keuze gemaakt.

Beeldvorming

Tsunoda weigert op te geven. Hij wil er vol voor gaan, en hij wil nog meer stappen gaan zetten. In gesprek met Motorsport.com laat hij weten dat hij het gevoel heeft dat zijn eerste seizoen nog steeds als een schaduw over zijn loopbaan heen hangt: "Ik denk dat dit deels mijn fout is, want ik presteerde niet direct goed in mijn eerste jaar. Het creëerde een soort beeld van wie ik ben. In 2024 deed ik het echter goed, maar ik heb het gevoel dat ik niet de credits krijg zoals andere coureurs dat wel hebben, maar het is wat het is. Ik blijf gewoon doen wat ik doen, en ik probeer hun ongelijk te bewijzen."

Focus

Tsunoda wil zijn criticasters laten zien wat hij in huis heeft. Hij gaat zich dan ook niet focussen op andere zaken die hem kunnen afleiden: "Ik probeer ze minder excuses en redenen te geven voor waarom ik niet in dat stoeltje zit. Ik probeer me dus te focussen op waar ik controle over heb, en ik probeer de situatie te accepteren. Ik weet namelijk zeker dat ik het beter kan doen dan ze denken."