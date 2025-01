Formule 1 sluit belangrijke deal met TAG Heuer

De Formule 1 heeft een belangrijke nieuwe deal gesloten voorafgaand het nieuwe seizoen. Ze hebben namelijk een nieuwe partner voor de tijdwaarneming aangetrokken. Het gaat om Tag Heuer, het bedrijf is al jarenlang betrokken bij de Formule 1 en krijgt nu dus een belangrijke taak.

Horlogemerk TAG Heuer is al jarenlang betrokken bij de Formule 1 als sponsor. In het verleden werkten ze samen met onder meer Ferrari en McLaren, en in de afgelopen jaren waren hun logo's te zien op de wagens van Red Bull Racing. De logo's van TAG Heuer zullen nu nog prominenter in beeld komen. De Formule 1 heeft namelijk bevestigd dat ze Rolex opvolgen als de officiële tijdwaarneming partner. De logo's zullen ook langs de baan te zien zijn.

Het hing al een tijdje in de lucht dat de Formule 1 op deze manier ging samenwerken met TAG Heuer, maar vandaag kwamen ze met een bevestiging. De samenwerking met TAG Heuer is onderdeel van de tienjarige deal die de Formule 1 vorig jaar sloot met LVMH. TAG Heuer was in het verleden al eerder het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de tijdwaarneming, en nu keren ze dus terug. Het is niet duidelijk voor hoelang men een deal is aangegaan met het horlogemerk.

They say you can’t turn back time. But we just did.



From the golden age of racing to the cutting-edge circuits of today, TAG Heuer has played an integral part in the world of motorsport, embodying precision and an unwavering commitment to excellence. The first watch brand to… pic.twitter.com/xVWJJKt09o