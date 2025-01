Verstappen gaat Perez missen: "Hij was altijd loyaal"

Max Verstappen krijgt vanaf dit jaar een nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing. Sergio Perez wordt vervangen door Liam Lawson, en dat kan voor een nieuwe dynamiek zorgen. Verstappen vindt het jammer dat hij afscheid moet nemen van de 'loyale' Perez.

Verstappen en Perez vormden sinds 2021 het rijdersduo van Red Bull. Perez speelde een belangrijke rol bij Verstappens eerste wereldtitel, maar daarna kreeg hij het steeds lastiger. Perez kon Verstappen amper bijhouden, en vorig jaar ging het steeds minder goed. Zijn prestaties werden steeds minder, en hij had er zelfs moeite mee om door Q1 te komen in de kwalificaties. Red Bull besloot Perez aan de kant te schuiven, en hem voor dit jaar te vervangen door de talentvolle Lawson.

Verstappen gaat Perez missen in het komende seizoen. De Nederlandse wereldkampioen doet daar niet geheimzinnig over in een uitgebreid interview met Blick. Hij wordt gevraagd naar het vertrek van Perez: "Dat is jammer, want we waren vier jaar lang een goed team en Sergio was altijd loyaal. Dit is een kwaliteit die ik zeer waardeer." Verstappen maakt zich ook geen zorgen over zijn nieuwe teamgenoot: "Als we de auto weer naar voren kunnen brengen, dan maakt de naam van de coureur in de andere cockpit niet uit."