Verstappen wil niet te lang doorgaan: "Verspilling van ieders tijd"

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet te lang actief wil blijven in de Formule 1. Hij heeft nog meer dromen, en hij wil niet terechtkomen in het middenveld. Verstappen stelt dat dit niet leuk is, en hij noemt het verspilling van ieders tijd.

Verstappen rijdt al sinds 2015 in de Formule 1. Hij maakte altijd veel indruk, en in de afgelopen vier jaar werd hij wereldkampioen. Hij verbrak veel records, en hij speelde vrijwel elk weekend een hoofdrol. Verstappen droomt er echter niet van om alle grote records uit de boeken te rijden. De Nederlander wil nog meer dingen doen in zijn leven, en daar heeft hij nooit een geheim van gemaakt.

Aangename tijd

Het is dan ook niet duidelijk hoelang Verstappen nog te bewonderen is in de Formule 1. Verstappen heeft duidelijke eisen, zo legt hij zelf uit in de Viaplay-documentaire Lion Unleashed 4: "Ik wil vooral een aangename tijd hebben in de Formule 1, met leuke mensen om me heen en een competitieve auto. Als je eenmaal een lange tijd succesvol bent geweest, ga ik niet blijven racen voor de twaalfde plek. Dat is niet leuk, en het is een verspilling van ieders tijd."

Bonus

Verstappen is trots op wat hij tot nu toe heeft bereikt in de Formule 1. Het maakt hem dan ook weinig uit hoeveel titels hij achter zijn naam heeft staan: "Ik heb al veel meer gewonnen dan ik voor mogelijk hield, dus alles wat nog kom, is een bonus. En dat is geweldig. Ik weet dat als ik in de auto zit, dat ik er altijd het maximale uit zal halen. Maar ik voel niet de drang om te blijven proberen om de zevende of achtste titel te winnen. Het maakt niet uit."