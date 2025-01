Waarom rijdt Alpine slechts één seizoen met Mercedes-versnellingsbakken?

Het team van Alpine rijdt dit jaar voor het laatst met eigen krachtbronnen. Vanaf 2026 rijdt de Franse renstal met motoren van Mercedes. Ze gaan ook rijden met versnellingsbakken van Mercedes, maar dit duurt slechts één jaar. Teambaas Oliver Oakes legt dit uit.

Vorig jaar werd duidelijk dat Alpine bezig was met het stopzetten van het eigen motorenproject. Het zorgde voor veel onrust op de fabriek in Viry, maar uiteindelijk hakte Alpine toch een knoop door. Aankomend seizoen rijden ze nog met eigen krachtbronnen, maar daarna is het voorbij met de Alpine-motoren. Ze hebben een deal gesloten met Mercedes, en ze gaan ook versnellingsbakken van de Duitse renstal gebruiken.

Opvallend genoeg gaan ze slechts één seizoen gebruikmaken van de Mercedes-versnellingsbakken. Het is een bijzondere keuze, en Alpine-teambaas Oliver Oakes komt met een verklaring in gesprek met Motorsport.com: "We nemen die alleen voor een jaar in 2026. Het geeft ons de ruimte voor andere dingen nu het reglement veranderd, we hoeven ons daar niet meer zorgen over te maken. Maar onze eigen versnellingsbak zit nu al in de auto en die gaat na 2027 hetzelfde zijn. Dit is puur gebaseerd op het balanceren van de mogelijkheden die we hebben. Iedereen uit ons team, de ontwerpers, de ontwikkelaars en de bouwers, hebben een geweldige versnellingsbak gebouwd. We zien dat ook terug aan de resultaten."