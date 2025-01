Vasseur baalt van FIA in zaak omtrent flexi-wings: "Dat zie je ook aan het kampioenschap"

Frédéric Vasseur baalt van het trage handelen van de FIA. Ferrari kon daardoor pas laat met een flexi-wing-concept komen, en dat heeft volgens de Fransman wel degelijk invloed op het kampioenschap gehad.

De flexibiliteit van de voor- en achtervleugels is al jaren een belangrijk thema in de Formule 1. En ook dit jaar was er weer voldoende aandacht voor het doorbuigen van de voor- en achtervleugels van sommige teams op hoge snelheid. Zo moest het team van McLaren de achtervleugel met 'mini-DRS-concept' aanpassen van de FIA, en was er ook veel te doen om de voorvleugels van McLaren en Mercedes. De voorvleugels van deze twee renstallen bogen door op hoge snelheid, maar waren zo ontworpen dat ze wel door de zogenoemde 'load test' - waarbij de voor- en achtervleugel bestand moeten zijn tegen de voorgeschreven gewichten en Newton-krachten die erop worden losgelaten - kwamen.

Red Bull en Ferrari hadden het idee dat de voorvleugels van McLaren en Mercedes niet legaal waren. De FIA besloot echter niet in te grijpen, al werden er vanaf de GP van België wel camera's op de voorvleugels geplaatst om meer data over de flexende exemplaren te verzamelen.

Budgetcap

Dit was voor Ferrari en Red Bull het signaal dat ze ook meer met de flexende voorvleugels konden gaan doen, maar konden dat wel pas halverwege het seizoen gaan doen. Zo had Ferrari bijvoorbeeld verwacht dat de autosportbond in zou gaan grijpen, waardoor ze het flexende concept vanwege de budgetcap niet uitgebreid hebben onderzocht.

"Je haalt daar duidelijk performance uit. We moesten zelfs twee maanden wachten of het legaal zou zijn of niet", stelt de Fransman tegenover Autosport.com. "Met het budgetplafond moet je efficiënt omgaan met het budget. Als je ergens aan begint en het mag uiteindelijk niet, dan gooi je 600.000 euro over de balk. We hadden twee jaar geleden een discussie met Red Bull en het gaat dan niet over het weggooien van een half miljoen, want dat is maar een half miljoen uit het budget van 150 miljoen. Het is een half miljoen uit 3 of 4 miljoen uit je ontwikkelingsbudget. Je hebt geld voor je mensen nodig, de kosten van het racen, je hebt dit en dat en onderaan de streep heb je een x aantal aan miljoenen over voor je ontwikkeling. Dat is geen groot bedrag en het halve miljoen wat je kwijtraakt, kan je niet ergens anders instoppen. Daarom was dit voor mij zo belangrijk."

"Dan maakt dat wel verschil"

Ferrari kwam daardoor pas in Singapore met een concept dat gericht was op flexi-wings. Hij had liever al eerder te horen gekregen van de FIA dat het concept toch toegestaan was, want op circuits als Monza kan je veel voordeel halen uit zo'n concept. "Op circuits als Monza had je vier of vijf auto's binnen een tiende. Als je dan een flexi-wing of iets hebt, dan maakt dat wel verschil", stelt Vasseur, die ook aangeeft dat dit wel degelijk van invloed is geweest op het kampioenschap. "Dat is een consequentie van een lastig reglement en het is niet makkelijk om je te blijven ontwikkelen. Dat zie je ook aan het kampioenschap, dat komt steeds dichter bij elkaar."