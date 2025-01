Welke coureurs maken kans op een zitje bij Cadillac?

Vanaf volgend jaar staat er een elfde team op de grid. Cadillac bereikte eind 2024 een principe-akkoord met de FOM over deelname aan de Formule 1. De Amerikanen zijn hard bezig met de voorbereidingen voor hun debuut, maar iedereen vraagt zich af wie voor het team gaan rijden.

General Motors probeerde eerst samen met Andretti de Formule 1 te betreden. Die plannen werden afgekeurd, maar toen GM het voortouw nam, werd alles concreter. Inmiddels zijn ze al een paar maanden bezig met de voorbereidingen, en worden er al veel coureurs in verband gebracht met het team. Mario Andretti is betrokken bij het team als een soort speciaal adviseur, en hij hintte op een Amerikaanse coureur.

Colton Herta

Andretti wees meerdere keren naar Colton Herta. De Amerikaanse coureur rijdt voor Andretti Global in de IndyCar, en hij werd al vaker in verband gebracht met de Formule 1. Hij werd gezien als coureur voor het eerste Andretti-project, testte voor McLaren en werd zelfs gezien als een optie voor AlphaTauri. In recente interviews heeft Andretti meermaals gesteld dat Herta de logische keuze is, maar hij heeft wel een superlicentie nodig. Als die horde wordt genomen, is de kans groot dat hij eindelijk mag debuteren in de Formule 1.

Jak Crawford

Een andere Amerikaanse optie is Jak Crawford. Hij rijdt dit jaar in de Formule 2, en hij is verbonden aan het team van Aston Martin. Voor de Britse renstal reed hij eind vorig jaar de Young Driver Test in Abu Dhabi. Crawford toonde interesse in het Cadillac-zitje, én hij is geen onbekende voor Andretti. Hij is namelijk aan het Formule E-team van Andretti verbonden als reservecoureur. Hij kent de Europese circuits, en hij voldoet aan het profiel dat Cadillac voor ogen heeft.

Sergio Perez

Cadillac zal waarschijnlijk ook graag kiezen voor de diensten van een ervaren coureur. Een ervaren coureur die op de markt is gekomen, is Sergio Perez. De Mexicaan is vertrokken bij Red Bull, maar het lijkt er niet op dat hij definitief wil vertrekken uit de Formule 1. Hij is zeer populair in Latijns-Amerika en hij neemt veel sponsors met zich mee. Voor Cadillac kan hij dan ook een zeer interessante optie zijn. Daarnaast kan Perez dan nog één keer laten zien wat hij in huis heeft.

Valtteri Bottas

Ook Valtteri Bottas wil de wereld nog graag laten zien wat hij kan. De Fin verloor zijn zitje bij Sauber en zal dit jaar gaan fungeren als reservecoureur bij Mercedes. Hij heeft er echter nooit een geheim van gemaakt dat hij wil terugkeren in de Formule 1. Bottas deed ook niet geheimzinnig over Cadillac, en de interesse is er al. De vraag is alleen of men nog iets ziet in Bottas, na zijn teleurstellende seizoen bij Sauber in 2024.

Guanyu Zhou

Ook Guanyu Zhou kan worden gezien als een outsider voor een Cadillac-zitje. De Chinees kreeg geen contractverlenging bij Sauber, maar hij wil graag terugkeren in de Formule 1. Het is nog niet duidelijk wat hij dit jaar gaat doen, maar hij wil de Formule 1 niet de rug toekeren. De contacten met Cadillac zijn aanwezig, want kersvers teambaas Graeme Lowdon was betrokken bij het managementteam van Zhou.