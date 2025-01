Piastri supertevreden: "Gevoel dat ik beter ben geworden"

Oscar Piastri reed vorig jaar zijn tweede seizoen in de Formule 1. De Australiër zette grote stappen en hij wist twee races te winnen. Piastri is tevreden met zijn seizoen, de McLaren-coureur is van mening dat hij zich goed heeft verbeterd vergeleken met zijn debuutseizoen.

Piastri maakte in 2023 zijn debuut in de Formule 1. Bij het team van McLaren wist goede dingen te laten zien, en vorig jaar kwam hij dan ook goed voor de dag. Het verschil met teamgenoot Lando Norris was niet heel groot, en hij wist twee Grands Prix op zijn naam te schrijven. Piastri had dan ook een groot aandeel bij de constructeurstitel van McLaren. De verwachtingen voor dit seizoen zijn hoog.

Piastri is zelf redelijk tevreden met zijn prestaties in zijn tweede seizoen. De Australiër is daar goudeerlijk over in gesprek met zijn landgenoten van Speedcafe TV: "Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden. Vooral in het managen van de banden en de races. Ik ben beter geworden in het managen van mijn leven, in sommige opzichten. Aan het einde van mijn rookie-seizoen was ik mentaal behoorlijk moe. Het is een lang seizoen en je moet veel vliegen. In sommige opzichten kun je dat pas leren als het hebt meegemaakt. Dit jaar voelde ik me veel beter. Ik kon mijn slaap en energie beter managen, omdat ik wist wat er van mij werd verwacht."