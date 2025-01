Alonso wijst zijn mogelijke laatste Formule 1-seizoen aan

Fernando Alonso is met afstand te oudste coureur van het Formule 1-veld, maar hij barst van de ambities. Hij droomt nog altijd van een derde wereldtitel, maar hij is ook realistisch. Alonso stelt namelijk dat 2026 waarschijnlijk zijn laatste seizoen in de Formule 1 zal zijn.

Alonso aast op nieuwe successen in de Formule 1. Hij heeft het gevoel dat hij daarvoor goed zit bij zijn huidige werkgever Aston Martin. Bij de Britse renstal zijn in de afgelopen jaren grote stappen gezet. Ze openden een nieuw onderkomen in Silverstone, en met Enrico Cardile en Adrian Newey haalden ze grote namen binnen. Daarnaast rijden ze vanaf 2026 met krachtbronnen van Honda.

Hoge verwachtingen

Alonso wil op jacht gaan naar nieuwe successen. De ervaren Spanjaard weet dat veel mensen naar Aston Martin kijken, en daar is hij eerlijk over in de Chequered Flag-podcast: "De verwachtingen zullen hoog zijn, omdat er nieuwe veranderingen aankomen. Er komt een nieuwe auto, er komen veranderingen aan de reglementen en een auto gemaakt door Adrian Newey. Waarschijnlijk, of in ieder geval om mee te beginnen, wordt het mijn laatste seizoen in de Formule 1, omdat mijn contract eind 2026 afloopt. Het is de tijd van de waarheid."

2027

Alonso sluit echter niet uit dat hij na 2026 toch nog doorgaat in de Formule 1. De Spanjaard wijst vooral naar zijn eigen motivatie: "Op dit moment heb ik nog een contract voor twee jaar. Met mijn leeftijd en mijn motivatie weet ik niet hoe het gaat worden. Als het seizoen 2026 goed verloopt en we hebben het naar ons zin, en er is nog een mogelijkheid om nog een jaar te racen, dan sta ik daar zeker voor open. Ik zal de deur niet op voorhand dichtgooien, maar ik zal het seizoen ook niet zo beginnen."