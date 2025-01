Verstappen wil inspiratiebron zijn: "Karten is heel duur geworden"

Max Verstappen mag zich inmiddels viervoudig wereldkampioen noemen. De Nederlander is zodoende een inspiratiebron voor veel jonge kinderen die ook de autosport willen halen, en dat is precies wat Verstappen wil. Hij hoopt jongeren door middel van het simracen ook te laten zien dat je via het racen op een simulator een carrière kan opbouwen in de autosport.

Red Bull-coureur Max Verstappen heeft een lastig jaar achter de rug. De Nederlander begon erg sterk, maar daarna kreeg hij steeds meer problemen met de RB20. Het zorgde niet alleen voor enorm veel frustraties bij de 27-jarige, maar het leidde er ook toe dat er een soort van titelgevecht met Lando Norris ontstond. De Brit kwam, doordat Verstappen tien races op een rij niet wist te winnen, steeds dichterbij in het rijderskampioenschap en er leek een spannend slot van het seizoen aan te komen.

Maar niks bleek minder waar. Verstappen toonde onder enorme druk zijn klasse in Brazilië. Hij won in de stromende regen de race vanaf P17 en deelde de genadeklap uit aan Lando Norris, die slechts zesde werd. In Las Vegas was een vijfde plaats vervolgens voldoende om zijn vierde wereldtitel binnen te halen.

Doorgroeien via simracen

Verstappen staat zodoende op gelijke hoogte met F1-legendes Alain Prost en Sebastian Vettel, die ook vier wereldkampioenschappen wisten te winnen. De Nederlander moet alleen nog Juan Manuel Fangio (vijf titels) en Lewis Hamilton en Michael Schumacher (beiden zeven titels) voor zich dulden, en mag zich onderhand ook wel een legende in de sport noemen. Hij is dan ook een voorbeeld voor veel jonge kinderen, die de ambitie hebben om de autosport in te gaan. Verstappen wil ook een inspiratiebron zijn voor jonge (Nederlandse) racetalenten die een autosportcarrière willen opbouwen. Hij wil laten zien dat je de autosport ook kan halen via het simracen, en dat het niet per se hoeft via het karten.

"Karten is heel duur geworden”, stelt Verstappen tegenover De Telegraaf. De kartsport is tegenwoordig namelijk al zo duur dat je tonnen per jaar moet neerleggen om deel te kunnen nemen aan de hoogste kartcompetities. "Daarom probeer ik het racen via de simwereld aantrekkelijker te maken. Ik wil laten zien dat je via het racen op een simulator ook de kans hebt om door te groeien. Dat is mijn passie. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om een Engelse jongen uit mijn team [Team Redline, red.], Chris Lulham, verder door te laten schuiven naar de ’echte’ autosport."

"Nederlandse coureurs werden lang niet serieus genomen"

Tegelijkertijd ziet Verstappen dat er in de racewereld ook een verschuiving gaande is. Volgens de Red Bull-rijder werden Nederlandse coureurs lang niet serieus genomen, maar dat is de laatste tijd veranderd. "Als Nederlander werd je heel lang niet echt serieus genomen. Als je kijkt naar de dominante landen in de autosport; daar zaten wij niet tussen. Dat is nu wel wat aan het veranderen. Kijk, de Formule 1 is een Engels georiënteerde sport en qua media en dat soort dingen ben je dan wel in de minderheid. Maar qua rijders wordt er wel meer en meer geconstateerd dat er ook heel goede coureurs uit Nederland kunnen komen en niet alleen uit de standaard racelanden."