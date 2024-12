Mekies geeft toe: "Dat heeft ons gered van zelfgenoegzaamheid"

Visa Cash App Racing Bulls kende halverwege het seizoen een matige periode. Een nieuwe aerodynamische update had niet het gewenste effect en remde de snelheid van de VCARB01 af. Volgens teambaas Laurent Mekies zorgde die tegenslag ervoor dat de renstal zich redde van zelfgenoegzaamheid.

Voor Visa Cash App Racing Bulls was 2024 een jaar met hoogte- en dieptepunten. Het seizoen van het Italiaanse team begon matig met nul punten uit de eerste twee Grands Prix, maar vanaf de GP van Australië begon het team steeds sneller te worden. Yuki Tsunoda pakte punten in Australië, Japan, Miami, Imola en Monaco, terwijl Ricciardo in Miami en Canada ook in de punten wist te eindigen. Na negen races stond VCARB daardoor met 28 punten op een zesde plaats in het kampioenschap. De updates in Miami, die werden gebracht met het doel om concurrenten Haas, Alpine, Sauber en Williams achter hun te houden, pakten goed uit en er werd zelfs gedroomd van een vijfde plaats in het kampioenschap.

Nieuwe vloer zorgt voor vraagtekens

Voorafgaand aan de tiende race van het seizoen, de Grand Prix van Spanje, kwam VCARB daarom opnieuw met een grote update. De renstal uit Faenza stond toentertijd dertig punten achter Aston Martin in het constructeurskampioenschap, maar de aerodynamische update moest daar verandering in brengen. VCARB bracht een aangepaste vloer, bodywork en achtervleugel mee, met als doel om de aanval op het team uit Silverstone in te zetten.

Maar de update had een averechts effect. In plaats van voorutigang zorgde de update voor achteruitgang. Bij VCARB waren er - net als bij Ferrari - veel vraagtekens omtrent de vloer, die niet werkte zoals verwacht. "We hadden een grote terugval in de tiende race", vertelt VCARB-teambaas Laurent Mekies in gesprek met Motorsport.com. "We hadden het gevoel dat we meer downforce hadden toegevoegd aan de auto, maar de auto werd er niet sneller van. Het remde de auto juist af."

"Het was een goede wake-up call"

Het zorgde ervoor dat het Italiaanse team uiteindelijk een lastige periode kende en zelfs werd gepasseerd door concurrenten Haas en Alpine. Er zat niet meer in dan een achtste plaats in constructeurskampioenschap, maar volgens Mekies was de lastige periode wel de wak-up call die VCARB nodig had.

"Het was volgens mij nodig om die pijn te doorstaan, want dat dwong ons om onszelf af te vragen: 'Wat komen we structureel tekort waardoor we deze stap terug hebben gezet? Dat heeft ons ook gedwongen om de veranderingen die we wilden doorvoeren, te versnellen. Ik denk dat de tiende race [Grand Prix van Spanje, red.] ons heeft gered van zelfgenoegzaamheid over waar we stonden. Het was een goede wake-up call om te zeggen dat de manier waarop we het nu doen op geen enkele manier goed genoeg zal zijn", stelt de Franse teambaas, die onthult dat er interne veranderingen nodig waren om de problemen op te lossen.

"Het is een proces", aldus de teambaas van de renstal uit Faenza. "We hebben een bewuste poging gedaan om onze mensen in een omgeving te plaatsen waar ze zich het beste kunnen uiten. Dat hield in dat we structuren moesten veranderen, net als onze aanpak en processen. Het kost wat tijd om alles opnieuw te laten samensmelten, maar dat is het belangrijkste. Wat dan gebeurt, is dat die mensen centraal staan binnen het project en zij creëren dan de tools die je nodig hebt."