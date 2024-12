Verstappen genoot van titelfeestje: "Ik werd steeds eerlijker!"

Max Verstappen prolongeerde dit jaar zijn wereldtitel in Las Vegas. Na een tactisch slimme race kon hij daar zijn vierde wereldtitel op zijn naam schrijven. Na afloop van de race vierde hij een groot feestje, hij stelt lachend dat hij die avond steeds eerlijker werd.

Verstappen wist dat hij in Las Vegas geen grote risico's hoefde te nemen. Hij moest voor zijn titelrivaal Lando Norris finishen om zijn titel te prolongeren. Verstappen ging geen overbodige duels aan, en hij kwam als vijfde over de streep. Norris werd zesde, waardoor de titel van Verstappen een feit was. Bij Red Bull vierde men een feestje, en ook Verstappen deed niet rustig aan. Hij ging op de schouders en verscheen met een drankje in de hand voor de camera's van de internationale media.

Niet spannend

Verstappen feestte daarna de hele nacht door. De viervoudig wereldkampioen legt in de Red Bull-podcast Talking Bull uit dat de race in Las Vegas niet per se spannend was voor hem: "Eerlijk gezegd denk ik niet dat de race in Las Vegas in mijn top honderd van races zal staan. Het was niet echt spannend voor me, maar ik deed wat ik moest doen. En dat was voor mij natuurlijk het belangrijkste op die dag."

Titelfeestje

Verstappen kon daarna in Las Vegas zijn titelfeestje gaan vieren met zijn team. Hij reageert lachend als hij wordt gevraagd naar zijn titelfeest: "Het was geweldig. Ik heb niet geslapen. Ik heb Martin Garrix ontmoet, hij draaide daar het hele weekend. Ik ontmoette hem, omdat ik pas rond vier uur, half vijf in de ochtend de baan verliet. Toen had ik natuurlijk al een paar drankjes op. Ik werd steeds eerlijker! Het was geweldig. Er waren een paar mensen van het team bij en we hadden een geweldige tijd. We hebben gewoon veel gelachen. Toen keerden we terug naar ons hotel, aan de bar in het casino om half negen, negen uur in de ochtend. Mensen gokken, mensen ontbijten en sommige mensen drinken. Je kunt altijd drinken en ontbijten in Las Vegas."