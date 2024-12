De Formule 1-coureurs van 2024: Lando Norris, een gemiste kans

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel drieëntwintig: Lando Norris, die dit seizoen zijn eerste kans op een wereldtitel zelf heeft weggegooid.

Naam: Lando Norris, (Engeland, 13 november 1999)

Eindklassering 2024: Tweede

WK-punten: 374

Beste klassering: Eerste (Miami, Nederland, Singapore en Abu Dhabi)

Een gemiste kans, anders kan je het Formule 1-seizoen van Lando Norris in 2024 toch niet omschrijven. Eindelijk kon de Brit, die naar eigen zeggen meerdere aanbiedingen van andere teams afsloeg en bewust bij McLaren bleef, om de wereldtitel strijden. Maar tijdens te veel weekenden wist hij niet te maximaliseren, wat titelrivaal Max Verstappen wel week in week uit wist te doen. Terwijl Norris overduidelijk wel de snelheid en het talent heeft om mee te kunnen strijden om de titel, maar de druk zorgde dit jaar toch voor behoorlijk wat cruciale foutjes.

Eerste zege in de koningsklasse

En dat terwijl het seizoen van de man uit Bristol nog zo goed begon. In een McLaren die nog niet zo snel was als later in het seizoen, wist Norris zich in Australië en China naar het podium te rijden. En toen moest het mooiste moment uit zijn F1-carrière nog komen. Eindelijk kwam daar in Miami die langverwachte update van het team van McLaren en dat stelde Norris, die als enige van de twee McLaren-coureurs over de volledig geüpdatete MCL38 beschikte, in staat om mee te vechten om de pole position. Door enkele foutjes tijdens de kwalificatie moest hij starten vanaf een ietwat teleurstellende vijfde plaats, maar dat zou hij op de zondag helemaal goedmaken. Al snel in de race was duidelijk dat Norris over een geweldige snelheid beschikte en hij werkte zich langzaam op naar de podiumplaatsen. Toen een safety car-situatie volledig zijn kant op viel door een fout van de FIA, kwam de jonge Brit plots aan de leiding te rijden. Onder de volle druk van Verstappen gaf hij geen krimp, hij reed ijzersterke rondetijden en kwam ruim voor de Nederlander over de finish. Na zo’n vijf en een half jaar was het dan eindelijk raak voor Norris, die zijn allereerste zege in koningsklasse op zijn naam schreef.

Het smaakte naar meer. Met nog achttien races te gaan en 53 punten achterstand op Verstappen, was er nog van alles mogelijk. Zeker nadat Norris in Imola, Monaco en Canada achtereenvolgens tweede, vierde en tweede werd. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya pakte hij vervolgens zijn eerste pole sinds de Grand Prix van Rusland in 2021. Het was een mooie kans om punten in te lopen op Verstappen, maar na de eerste bocht was hij alweer teruggevallen naar de derde plek. Terwijl hij naar eigen zeggen over de snelste bolide beschikte in Spanje wist hij niet verder te komen dan een tweede plaats. Dat kwam overigens niet alleen door zijn start, want de strategie van McLaren maakte het er ook niet bepaald makkelijker op. Maar wat wel duidelijk was, was dat het de eerste keer in 2024 was dat Norris en McLaren niet het maximale uit de race hadden gehaald. En dat zou helaas voor hen niet de laatste keer zijn in 2024.

Cruciale foutjes kosten Norris de titel

De races daarna leerde de man uit Bristol de wetten van de Formule 1 kennen: elk minuscuul foutje kan je heel veel kosten. In Silverstone schoot hij door bij een pitstop, wat hem twee seconden en dus de leiding in de race kostte. Twee weken later in Hongarije kende hij opnieuw een slechte start, waardoor hij opnieuw de leiding verloor en zo heel de race achter de feiten aanliep. In België kon hij veel punten inlopen op Verstappen, die een gridstraf had. Norris startte vanaf P4 en ging op die positie ook de La Source Chicane in. Maar hij vergaloppeerde zich zonder enige druk, belandde met twee wielen in het grind en viel terug naar P7. Het zorgde er mede voor dat hij uiteindelijk zelfs achter de Nederlander eindigde en met 78 punten achterstand de zomerstop inging.

Na de zomerstop moest hij – zeker omdat Verstappen en Red Bull steeds meer met balansproblemen in de RB20 te maken kregen – veel punten in gaan lopen. Dat lukte ook, mede door twee fenomenale zeges in Zandvoort en Singapore. Norris bracht het verschil terug tot 52 punten, maar dit gat had veel kleiner kunnen zijn als de Brit geen fouten had gemaakt. In Monza liep hij mogelijk de zege mis door een onnodig foutje in de openingsronde. Norris startte vanaf pole en behield eenvoudig de leiding, maar een slordig moment in de eerste chicane draaide alles om. Norris kende een dramatische exit en daar profiteerden Piastri en Leclerc van. Twee weken later ging hij er in Q1 uit tijdens de kwalificatie in Bakoe, waardoor een vierde plaats het maximaal haalbare was. Maar de foutjes die eigenlijk het meest aantoonden dat Norris onwijs onder druk stond, waren die in Singapore. Hij reed meer dan twintig seconden voor op Verstappen, die tweede lag. Toch bleef de 25-jarige keihard doortrappen en dat resulteerde twee keer in een bijna-crash.

Verstappen toont Norris wat een wereldkampioen in huis moet hebben

Het waren dat soort momentjes die Norris in 2024 de titel hebben gekost. Al was het ook in de onderlinge gevechten duidelijk dat Verstappen simpelweg de meer ervaren en slimmere rijder bleek te zijn. In Oostenrijk vochten de twee kemphanen rondenlang met elkaar. Norris dan weer aan de binnenkant van de Red Bull-rijder en een ronde later weer buitenom. Uiteindelijk eindigde het zeven ronden voor het einde in tranen, omdat de Nederlander net iets slimmer en gedurfder bleek te zijn. Door zijn ervaring wist Verstappen er vervolgens een vijfde plaats uit te halen, terwijl Norris veel te hard doortrapte met een lekke band en zijn hele auto naar de gallemiezen reed. Ook in Austin bleek Verstappen de slimmere van de twee. De Nederlander had duidelijk de langzamere bolide, maar verdedigde zo dat hij Norris rondenlang achter zich kon houden. Toen de Brit eindelijk voorbij leek aan Verstappen, toonde de Red Bull-rijder de regels tot in de details te kennen. Hij remde gewoon later en zat bij de apex voor Norris, die zich opnieuw liet piepelen en degene was die de straf ontving.

Verstappen bleek niet alleen de slimmere, maar toonde ook – zoals in Mexico tot uiting kwam – dat hij tot werkelijk alles bereidt is om de wereldtitel binnen te slepen. Tuurlijk, de Nederlander ging daar over de schreef en het zat misschien wel tegen het onsportieve aan, maar wil je wereldkampioen worden, dan moet je soms ook gewoon een klootzak zijn, en dat is nog Norris niet. Hij is momenteel te lief en laat zich het kaas van het brood eten. Dat kwam ook in Hongarije tot uiting. Hij werd daar door zijn eigen team aan de leiding geholpen en besloot vervolgens de goede teamgenoot te spelen. Het is zeker zo dat je het in dat soort situaties bijna nooit goed kan doen, maar als je wereldkampioen wil worden, dan moet je dat soort momenten met beide handen aangrijpen om ook die zeven of acht extra punten te pakken.

Wereldkampioen in 2025?

Volgend jaar wil Norris wel voor die titel gaan, en hij heeft ook aangegeven veel geleerd te hebben van de gevechten met Verstappen, wat hij mee kan nemen naar 2025. Als hij iets agressiever de gevechten aan zal gaan en de cruciale foutjes achterwege weet te laten, is hij misschien ook wel de favoriet voor de titel volgend jaar. Dat bewees hij ook weer in Abu Dhabi. Hij reed een magistraal weekend en toonde daar echt de klasse van een wereldkampioen. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat de man uit Bristol teamgenoot Oscar Piastri – die door vele wordt gezien als een toekomstig wereldkampioen – met duidelijke cijfers de baas is al twee seizoenen op een rij. Norris heeft absoluut het niveau om wereldkampioen te kunnen worden, maar dan zal hij wel iets meer een klootzak moeten worden.