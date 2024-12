Tsunoda sneller dan Lawson in 2024

Liam Lawson en Yuki Tsunoda waren dit jaar zes races lang elkaars teamgenoot bij VCARB. Na afloop van het seizoen kreeg Lawson promotie naar Red Bull Racing. Fans van Tsunoda waren teleurgesteld, en de cijfers laten zien dat hij tijdens deze raceweekenden iets beter presteerde.

Lawson wordt gezien als een groot talent. Bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in hem, en de keuze was snel gemaakt toen ze op zoek gingen naar een vervanger van de tegenvallende Sergio Perez. Tsunoda was van mening dat hij alles had gedaan om in aanmerking te kunnen komen voor promotie. Bij Red Bull hadden ze echter hun twijfels, maar Tsunoda bewees dit jaar wel dat hij sneller kon zijn dan de minder ervaren Lawson.

Tsunoda was in vier van de zes races namelijk sneller dan Lawson. De Nieuw-Zeelander presteerde twee keer beter dan Tsunoda. In de kwalificaties zag Tsunoda er nog machtiger uit, want in alle zes de kwalificaties waarin ze een rijdersduo vormde, was hij sneller. Dit seizoen was Tsunoda's beste prestatie een zevende plaats, terwijl Lawson in zes races niet veel beter wist te presteren dan een negende plaats. In de regen in Brazilië noteerde Tsunoda de derde tijd in de regen, terwijl Lawson hier de vijfde tijd reed. De cijfers lijken in het voordeel van Tsunoda te wijzen, maar in slechts zes races liet Lawson zien dat hij snel stappen kan zetten.