Cruciale rol Verstappen in ommekeer Red Bull: "Is toch heel duidelijk dat dit het probleem is?"

Red Bull-coureur Max Verstappen schreef dit seizoen zijn vierde wereldtitel op zijn naam, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De Nederlander en zijn team kampten halverwege het seizoen met hardnekkige balansproblemen en konden de oorzaak maar niet achterhalen. Daar kwam in Italië verandering in en daar speelde Verstappen een cruciale rol in.

Max Verstappen ging in 2022 en 2023 op zeer dominante wijze met de wereldtitel aan de haal. Dit leek ook in 2024 weer het geval te zijn. De Nederlander won zeven van de eerste tien Grands Prix, maar daarna draaide het volledig om. De concurrentie - en met name het team van McLaren - hadden een enorme stap voorwaarts gezet, terwijl Red Bull steeds meer ging worstelen met de RB20.

Het zorgde ervoor dat Verstappen op een gegeven moment tien races op een rij niet wist te winnen. Red Bull probeerde met updates wel het één en ander beter te maken, maar de updates in Hongarije pakten totaal niet goed uit. Toch kon Verstappen de schade in het kampioenschap nog enigszins beperkt houden. Doordat hij zijn resultaten vaak maximaliseerde en titelrivaal Lando Norris dat niet elk weekend voor elkaar wist te krijgen, liep hij zelfs nog wat punten uit voor de zomerstop, maar daarna werden de balansproblemen bij Red Bull alleen maar erger.

Wake-up call

Het team uit Milton Keynes wist ook niet wat de oorzaak van de problemen was en tastte in het duister. Er moest iets veranderen, maar bij Red Bull leken ze geen idee te hebben wat ze precies moesten aanpassen. De wake-up call kwam in Monza. Verstappen kwalificeerde zich als zevende en mocht tijdens de race blij zijn dat hij de schade met een zesde plaats nog enigszins kon beperken. Na de race liep de Red Bull-rijder dan ook helemaal leeg. Hij noemde zijn auto een 'monster' en stelde dat zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap niet realistisch was met zijn bolide.

"Ik had die lijnen en grafieken nog niet eerder gezien"

Toch was het Grand Prix-weekend in Italië van cruciaal belang, want de oorzaak van de balansproblemen werd eindelijk achterhaald. Verstappen had daarin een cruciale rol en daarover vertelt hij nu meer in gesprek met De Telegraaf.

"Ik zag op een gegeven moment een paar grafieken voorbijkomen, toen we de data aan het bekijken waren. Ik zag bepaalde aerodynamische verschuivingen hoe we de bochten ingingen, instuurden en ook wat rijhoogtes betreft. Anders dan de auto van het jaar ervoor", vertelt de 27-jarige. "Ik zei: 'Hé, het is toch heel duidelijk dat dit en dit het probleem is?' Dat klopte, hoorde ik. Ik had die lijnen en die grafieken nog niet eerder gezien. Ik heb toen gezegd dat het wel duidelijk was waar we aan moesten werken, want de engineers weten natuurlijk precies wat er was aangepast ten opzichte van de auto van vorig jaar. En aan het begin van afgelopen seizoen wonnen we onze wedstrijden nog wel overtuigend, maar ik voelde toen al dat de balans van de auto niet aanvoelde zoals ik het wilde. Alleen hadden we toen nog een flinke voorsprong op andere teams, die misschien geen heel goede winter hadden gehad."