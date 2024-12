Verstappen hoopt dat kind niet gaat racen: "Misschien ontwerper?"

Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet maakten eerder deze maand bekend dat ze een kindje verwachten. Direct werd er gegrapt dat er een nieuwe wereldkampioen aankomt. Verstappen zit er niet op te wachten dat zijn kind gaat racen, en grapt dat zijn zoon of dochter wel de auto kan ontwerpen.

Verstappen kan haast niet wachten om vader te worden. De viervoudig wereldkampioen deelde het nieuws vol trots, en hij zag dat men bij zijn werkgever Red Bull ook zeer positief reageerde. Hij ontving veel cadeautjes, en hij grapte zelf al over een schorsing om ouderschapsverlof te nemen. Dat zit er volgens Red Bull-adviseur Helmut Mark echter niet in, en Verstappen lijkt dus gewoon alle races te gaan rijden.

Uitdaging

Verstappen kan haast niet wachten om zijn kind te ontmoeten. In de Red Bull-podcast Talking Bull gaat het vanzelfsprekend over het mooie nieuws: "Het is super spannend, natuurlijk. Gelukkig heb ik een beetje kunnen oefenen met Penelope. Ik heb haar al vier jaar zien opgroeien en dat is ook heel mooi geweest. Het gaat een heel ander soort uitdaging worden, maar wel eentje waar ik heel erg naar uitkijk."

Ontwerper

In de podcast wordt gegrapt dat er met teambaas Christian Horner al afspraken zijn gemaakt over een contract voor de nieuwe Verstappen. Daar kan de wereldkampioen wel om lachen: "Dan moet ik toch even een woordje met Christian gaan spreken, want eigenlijk wil ik helemaal niet dat hij of zij gaat racen. Misschien dan in een andere rol, een andere rol binnen het team? Misschien kan hij of zij toekomstige auto's gaan ontwerpen?"