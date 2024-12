Massa looft Bortoleto en maakt Verstappen-vergelijking

Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1. De Braziliaan wordt gezien als een toptalent, maar het is nog maar de vraag hoeveel hij kan laten zien bij Sauber. Zijn landgenoot Felipe Massa heeft in ieder geval torenhoge verwachtingen van hem.

Bortoleto veroverde dit jaar de titel in de Formule 2. Hij wist Red Bull-talent, en aanstaand VCARB-coureur, Isack Hadjar te verslaan in een direct duel. Volgend jaar gaat hij rijden voor Sauber, wat in 2026 het fabrieksteam van Audi gaat worden. Hij gaat een rijdersduo vormen met Nico Hülkenberg, en in Abu Dhabi mocht hij zijn eerste meters maken tijdens de post season test. Hier richtte hij zich vooral op het wennen aan zijn nieuwe omgeving.

Agressief

In Brazilië kunnen ze haast niet wachten om hun landgenoot te zien schitteren in de Formule 1. Oud-coureur Felipe Massa is enorm positief over Bortoleto in gesprek met Braziliaanse media: "Ik kan al concluderen dat hij een erg snelle, getalenteerde coureur is. Hij laat goede dingen zien, met name zijn inhaalacties zijn erg indrukwekkend. Hij is agressiever dan andere coureurs, en ook zijn snelheid is indrukwekkend."

Verstappen

Bortoleto was dit jaar zeer snel in de Formule 2. Toch maakte hij her en der ook wat foutjes, maar volgens Massa is dat helemaal niet erg. Hij stelt dat andere coureurs, zoals Max Verstappen, dat ook deden: "Hij heeft ook wat fouten gemaakt, toch? Dat gebeurt nu eenmaal als je een agressieve en snelle rijstijl hebt. Dat hebben we eerder gezien bij bijvoorbeeld Max Verstappen."