Red Bull waarschuwt voor boze Verstappen: "Dan laat hij zien hoe goed hij is"

Max Verstappen veroverde dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander maakte wederom veel indruk met zijn prestaties, en ook bij zijn werkgever Red Bull worden ze nog altijd verrast door Verstappen. Eén van zijn monteurs stelt dat het lastig voor te stellen is dat Verstappen zo'n killer is.

Red Bull was dit jaar allesbehalve het sterkste team in de Formule 1. Ze werden voorbij gestoken door McLaren en Ferrari, en ook Mercedes was een aantal weekenden sneller. Verstappen nam Red Bull bij de hand, en hij prolongeerde zijn wereldtitel in Las Vegas. Enkele weken eerder schitterde hij in de regen in Brazilië, en daarmee legde hij het fundament voor zijn vierde wereldtitel.

Bij Red Bull zijn ze enorm blij met de prestaties van Verstappen. Red Bull-monteur Calum Nicholas legt in de Road to Success Podcast uit wat Verstappen zo goed maakt: "Max is zo open en eerlijk. Hij is echt een heel aardige gozer, dus het is haast niet voor te stellen dat er zo'n killer in hem schuilt. Hij doet zijn helm op en dat geeft hij je gewoon een flink pak slaag!" Volgens Nicholas is Verstappen zijn sterkst als men hem boos maakt: "Als Max het gevoel heeft dat je hem van het kastje naar de muur probeert te sturen of zijn dag vergallen, dan laat hij zien hoe goed hij echt is. Brazilië was daar een perfect voorbeeld van. Het voelde alsof alles tegenzat en je zag zijn reactie na de kwalificatie. De vlaggen leken allemaal gepland te zijn om hem dwars te bomen."