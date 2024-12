Nieuwe generatie op F1-grid 2025: zeven rijders geboren na Alonso's debuut

De Formule 1-grid van 2025 is inmiddels gevormd en één ding valt op: er staan veel rookies en jonge coureurs op de grid. Dit zorgt voor een bijzondere situatie, want zeven rijders waren namelijk nog niet geboren toen de oudste coureur, Fernando Alonso, in 2001 zijn F1-debuut maakte tijdens de Grand Prix van Australië.

De afgelopen jaren werd er veel kritiek geuit op de Formule 1, aangezien er maar weinig jonge talenten vanuit de opstapklassen doorstroomden naar de koningsklasse. Zo was er voor de Formule 2-kampioenen van 2022 en 2023, Felipe Drugovich en Théo Pourchaire, geen plek in de Formule 1 en moest de F2-kampioen van 2021, Oscar Piastri, ook een jaar wachten tot hij kon doorstromen.

Maar in 2025 zullen er juist veel rookies en jonge coureurs op de F1-grid staan. Jack Doohan (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Visa Cash App Racing Bulls) en Oliver Bearman maken de overstap van de Formule 2 naar de koningsklasse, en tot slot kreeg ook de 22-jarige Liam Lawson eindelijk een permanent zitje.

Doordat deze coureurs volgend jaar in de Formule 1 zullen racen, zal er zich een bijzondere situatie voordoen. Er zullen namelijk zeven coureurs op de grid staan die nog niet geboren waren toen de oudste rijder, Fernando Alonso, op 1 maart 2004 zijn debuut in de koningsklasse maakte tijdens de Grand Prix van Australië. Eén van die coureurs is Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto, en laat het nou zo zijn dat Alonso zijn manager is.

Hieronder een overzicht van de coureurs die na Alonso zijn debuut pas werden geboren: