Vasseur verwacht vreemd seizoen: "Iedereen gaat risico's nemen"

De Formule 1 staat aan de vooravond van een bijzonder seizoen. Volgend jaar wordt er voor het laatst geracet met de huidige regels, en veel teams zullen snel de aandacht verleggen naar 2026. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verwacht dat veel teams risico's zullen nemen in 2025.

Het team van Ferrari liep dit jaar de constructeurstitel op een haar na mis. Volgend jaar willen ze gaan toeslaan, en met Lewis Hamilton hebben ze een nieuwe superster in huis gehaald. Samen met Charles Leclerc gaat hij een sterrenduo vormen, en gaan ze op jacht naar successen. Bij Ferrari azen ze ook op successen, maar ze weten ook dat 2026 een belangrijk jaar gaat worden. De aandacht zal dan ook snel gaan verschuiven naar het jaar met de nieuwe regels.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verwacht dat iedereen met het oog op 2026 risico's zal nemen met de auto voor 2025. Ferrari gaat dat ook doen, zo legt hij uit aan de officiële website van de Formule 1: "Iedereen neemt risico's. Als je geen risico's neemt, dan ben je er geweest. We kennen de ontwikkeling van de auto. Het is nooit makkelijk, aangezien we aan het begin van de ontwikkeling zitten en het alsmaar lastiger wordt. Iedereen neemt risico's en wij moeten dat ook doen, want 2025 wordt een vreemd seizoen. We zullen vrij vroeg naar het 2026-project moeten kijken, wat betekent dat de auto die je in Bahrein de baan opstuurt cruciaal zal zijn."