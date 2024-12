Ferrari-icoon steunt Verstappen: "Draait om muggenziften in de Formule 1"

Max Verstappen maakte dit jaar veel indruk in de Formule 1. Hij beschikte niet langer over de snelste auto, maar hij veroverde wel zijn vierde wereldtitel. Hij had het ook aan de stok met de stewards, en daar hebben veel mensen een mening over. Luca di Montezemolo steunt Verstappen.

Verstappen kreeg in de tweede seizoenshelft flinke concurrentie van McLaren-coureur Lando Norris. De twee vochten in Austin en Mexico een aantal stevige duels uit, waarbij ze over het randje gingen. De stewards deelden opvallende straffen uit, zo werd Verstappen in Mexico twee keer bestraft voor momenten in één rondje. Het zorgde voor veel discussies, maar Verstappen schitterde daarna wel in de regen in Brazilië. In Las Vegas greep hij vervolgens zijn titel.

Grote kampioenen

Verstappen maakte veel indruk met zijn prestaties dit jaar. Het levert hem complimenten op van voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo. Het Italiaanse Ferrari-icoon spreekt zich uit in het programma La Politica nel Pallone: "Er bestaan grote kampioenen zoals Sofia Goggia in het skiën, Federica Pellegrini in het zwemmen of Jannik Sinner in tennis. In de Formule 1 is Verstappen een kampioen. Hij heeft altijd erg sterk gepresteerd, zelfs in de karts. Dit jaar moest hij het maximale uit zichzelf halen. Hij had immers een auto die inferieur was aan de McLaren en in sommige gevallen zelfs aan de Ferrari."

Muggenziften

Di Montezemolo is het ook niet eens met de straffen die de stewards dit jaar uitdeelden. De Italiaan neemt het op voor Verstappen, en hij legt een link met het verleden: "De Formule 1 draait om gezonde duels. Wat zouden ze nu hebben gedaan met het duel tussen Gilles Villeneuve en René Arnoux? Ze in de gevangenis stoppen? Ik denk dat het te ver gaat, zowel in contact als track limits. Het draait om muggenziften in de Formule 1. Je moet ruimte laten voor emoties en moed. Coureurs zouden niet constant naar millimeters moeten kijken, dus er moet worden nagedacht over verandering."