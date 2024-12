Horner wijst mogelijke uitweg voor Perez aan

Red Bull heeft dit jaar een aantal ingrijpende beslissingen genomen. Daniel Ricciardo en Sergio Perez verloren hun zitjes, en hun toekomst is onduidelijk. Red Bull-teambaas Christian Horner ziet echter nog wel kansen en hij wijst naar het nieuwe Formule 1-team van Cadillac.

Ricciardo verloor in de tweede seizoenshelft zijn VCARB-zitje aan Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander reed vervolgens een aantal zeer goede races. Bij Red Bull had Sergio Perez het zeer zwaar, en na het seizoen nam hij het besluit om zich terug te trekken voor 2025. Red Bull vervangt hem door Lawson, die in een paar maanden tijd dus twee keer promotie heeft gekregen. Wat Perez in de toekomst gaat doen, is nog niet bekend.

Geen verandering

In 2026 komt er met Cadillac wel een nieuw team bij, wat kansen biedt voor coureurs zoals Perez. In gesprek met Talksport gaat Red Bull-teambaas Christian Horner eerst in op dit nieuwe team: "Het verandert eigenlijk niets voor ons. We richten ons gewoon op onszelf. Het betekent dat sommige paddocks wat drukker zullen zijn met een elfde team in 2026, maar voor ons is het business as usual. Ze moeten hun eigen berg beklimmen. We concentreren ons op het feit dat we aan de top van onze berg blijven."

Comeback

Voor Ricciardo en Perez kan het een kans zijn op een comeback. Ricciardo sprak dat zelf tegen, maar voor Perez kan het een ideale plek zijn. Als Horner wordt gevraagd of het een mogelijkheid biedt voor Ricciardo, wijst hij naar Perez: "Het zou me niet verbazen. Het zou me helemaal niet verbazen als Cadillac voor de ervaring van iemand als Sergio gaat als hij besluit om zijn loopbaan in de Formule 1 voort te zetten."