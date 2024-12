Michael Schumacher wordt voor de eerste keer opa

De familie van Michael Schumacher heeft mooi nieuws ontvangen. De zevenvoudig wereldkampioen wordt namelijk voor de eerste keer opa. Zijn dochter heeft bekendgemaakt in verwachting te zijn van een dochter, ze verwacht haar eerste kind in april 2025.

Het is nog altijd onduidelijk hoe het precies gaat met Michael Schumacher. De Formule 1-legende raakte op 29 december 2013 zwaargewond bij een skiongeval. Hij lag geruime tijd in coma, maar zijn familie heeft zijn gezondheidssituatie daarna privé gehouden. Van zijn familieleden is meer bekend, zo racet zijn zoon Mick Schumacher in het World Endurance Championship voor het team van Alpine.

Schumachers dochter Gina heeft op Instagram bekend gemaakt dat zij en haar echtgenoot Iain Bethke in april hun eerste kindje verwachten. Uit de post op Instagram blijkt dat het om een meisje gaat. Voor Schumacher en zijn vrouw Corinna wordt het hun eerste kleinkind. Het is mooi nieuws voor de familie Schumacher, die recent door een zware tijd gingen. Ze kregen in de afgelopen maanden te maken met een grote chantagezaak. In Duitsland staan meerdere verdachten voor de rechter die dreigden privébeelden van de familie te openbaren. Het zorgde voor een flinke rel in Duitsland.