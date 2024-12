Proces tegen mannen die familie Schumacher chanteerden van start

In Duitsland gaat vandaag het proces tegen de afpersers van de familie van Michael Schumacher van start. De zaak houdt Duitsland al maanden bezig. De drie verdachten chanteerden de familie Schumacher en dreigden foto's op het dark web te plaatsen.

De familie van Schumacher doet er alles aan om de privacy van de zevenvoudig wereldkampioen te waarborgen. Sinds Schumacher in 2013 zwaargewond raakte bij een skiongeval, doet zijn familie er alles aan om zijn situatie privé te houden. Er worden geen officiële berichten gedeeld over zijn toestand. De drie verdachten in deze zaak wisten privéfoto's van Schumacher buit te maken, en ze chanteerden de familie. Ze wilden 15 miljoen euro, of de foto's zouden op het dark web worden geplaatst.

De verdachten zijn een oud-beveiliger van het huis van Schumacher, een vriend van hem en diens zoon. De voormalig beveiliger zou volgens de aanklacht toegang hebben gehad tot computers en beeldmateriaal. Voor zijn vertrek zou hij bepaalde bestanden hebben gekopieerd. Hij zou de honderden foto's en video's hebben verkochten voor tienduizenden euro's aan zijn vriend. Deze man benaderde de vertegenwoordigers van de Schumachers. Zijn zoon zou voor een speciaal e-mailadres hebben gezorgd waardoor de berichten niet traceerbaar zouden zijn. De politie had de verdachten echter wel in het vizier en eerder dit jaar werden ze opgepakt. Na vandaag staat er nog een zittingsdag op het programma en in januari volgt de uitspraak.